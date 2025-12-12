Hal Yasası değişiyor: Üreticinin payı yüzde 40’a çıkıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Yasası değişikliğine ilişkin kanun teklifi tasarısının milletvekillerinin görüşüne açıldığını ifade ederek, "Çalışmada özellikle üretici birliklerinin hallerde payının yüzde 20'den 40'a çıkarılması, üretici birliklerine yönelik özel hal kurulması, üretici birliklerine yönelik özel pazar yerleri ayrılması ve yeni hallerin kurulmasına mali destek verilmesi ile depolama ve frigorifik taşımaların desteklenmesi gibi hükümler yer almaktadır" bilgisini verdi. Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağladıkları ilave ihracat desteğiyle soğanda ve patateste çiftçi ve üreticinin yanında yer aldıklarını kaydetti.