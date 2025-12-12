PODCAST CANLI YAYIN

Bankacılık sektörü ekonominin omurgası: Dünya finansı köklü dönüşümden geçiyor

Sağlam bir finansal mimariyi sürdürülebilir büyümenin temeli olarak nitelendiren BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün son yıllarda küresel belirsizliklere rağmen güçlü sermaye yapısı, düşük takip oranları ve yüksek likiditesiyle ekonomimizin omurgası olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Bankacılık sektörü ekonominin omurgası: Dünya finansı köklü dönüşümden geçiyor

Sağlam bir finansal mimariyi sürdürülebilir büyümenin temeli olarak nitelendiren BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün son yıllarda küresel belirsizliklere rağmen güçlü sermaye yapısı, düşük takip oranları ve yüksek likiditesiyle ekonomimizin omurgası olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Dünya finansı köklü bir dönüşümden geçerken dijitalleşmenin rekabetin kurallarını yeniden yazdığına dikkat çeken Kavcıoğlu, BDDK'nın bu dönüşümü izleyen değil, yön veren bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Kavcıoğlu, katılım finans kuruluşlarının sistemlerinin tamamlayıcı ve stratejik bir unsuru olduğunu belirtti. Kavcıoğlu, "Katılım esaslı finansman kuruluşlarına izin vermeye başladık. Diğer taraftan tasarruf finansman şirketlerini katılım bankaları ile entegre ederek sektöre sinerji kazandırmayı ve katılım finans ekosistemini büyütmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla birlikte katılım finansın yüzde 15 sektör payı hedefini yakalayacağını, ekosistemin olgunlaşması ve entegrasyon ile nihai adımda yüzde 25 hedefine ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

