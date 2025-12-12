PODCAST CANLI YAYIN

Banka dışı finans 2025’te rekor hacme ulaştı

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin yılın ilk dokuz ayında yüzde 88 büyüyerek 2,5 trilyon liralık işlem hacmine ulaştığını belirterek, banka dışı finans ekosisteminin stratejik öneminin bu verilerle açık biçimde ortaya çıktığını söyledi.

Banka dışı finans ekosisteminin 2025'te rekor işlem hacmine ulaştığını vurgulayan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin ilk 9 ayda yüzde 88 büyümeyle 2.5 trilyon lira işlem hacmine ulaşması, banka dışı finansın stratejik rolünü ortaya koyuyor" diye konuştu.

