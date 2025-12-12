Banka dışı finans 2025’te rekor hacme ulaştı

Banka dışı finans ekosisteminin 2025'te rekor işlem hacmine ulaştığını vurgulayan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin ilk 9 ayda yüzde 88 büyümeyle 2.5 trilyon lira işlem hacmine ulaşması, banka dışı finansın stratejik rolünü ortaya koyuyor" diye konuştu.