Banka dışı finans 2025’te rekor hacme ulaştı
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin yılın ilk dokuz ayında yüzde 88 büyüyerek 2,5 trilyon liralık işlem hacmine ulaştığını belirterek, banka dışı finans ekosisteminin stratejik öneminin bu verilerle açık biçimde ortaya çıktığını söyledi.
Giriş Tarihi:
