Bakan Şimşek'ten önemli mesajlar: Enflasyon hızla düşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen 13. Para Sohbetleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2026'da enflasyonun hızla düşmeye devam edeceğini, 2027'de de tek haneye düşeceğini vurgulayan Şimşek, şu mesajları verdi:

AA, fotoğraf



KİRA NORMALLEŞECEK

Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir. Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük çaba var. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek. Eğitimde kural bazlı fiyatlandırmaya gidiyoruz. Kira ve eğitim olmak üzere iki kalemde aşağı yönlü bir trende gireceğiz. Küresel olarak emtia fiyatları enflasyonu etkiliyor. Öngörüler 2026'da enerji fiyatlarının düşeceği yönünde. Genel olarak emtia fiyatlarında olumlu bir görünüm var. Bunun sonucunda biz enflasyonun hedef aralığına düşme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz.