Asgari ücrette ilk toplantı bugün: Rakamın konuşulması beklenmiyor

Yeni asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Komisyon masasının nasıl şekilleneceği merakla beklenirken, kulislerde asgari ücreti 28 bin 735 lira yapacak yüzde 30 zam formülü ağırlık kazandı...

Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına altyapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.

MASA NASIL ŞEKİLLENECEK?
İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla toplanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a 5 hükümet temsilcisinin 1'e düşürülerek üye yapısının "5+5+1" formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti. Türk-İş ise bugüne kadar hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.

