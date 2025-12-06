Seyyanen zam teklifi geri çekildi!

Üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesi, Meclis'te uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geri çekildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2026 yılı bütçe kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmelerde bazı kadro ve yöneticilerin mali haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin önerge kabul edilmişti. Düzenleme; genel müdürler, kurum başkanları, müfettişler, denetçiler, bakanlık uzmanları ve büyükelçiler başta olmak üzere 30 bin kişiyi kapsıyordu.

