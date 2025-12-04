Asgari ücret toplantısı haftaya yapılacak

Yeni asgari ücret çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Bakan Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

