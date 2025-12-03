Elektrikli Skuter'lar için yeni düzenleme geliyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde coğrafi çitlemeden hız limitlerine, yerlilik şartlarından işletmelerin yükümlülüğüne kadar çeşitli düzenlemelere gidildiğini ve yüzde 30 yerli üretim şartı konulduğunu kaydetti.

3 DAKİKA AYARI

Uraloğlu, "İşletmeler tarafından, hareket eden her elektrikli 'skuter'ın konumu 3 dakikalık periyotlarla U-Net Sistemi'ne aktarılacak" dedi. İşletmecilerin, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü kılındığını vurgulayan Uraloğlu, "Sürüş sırasında yasaklı bölgeye yaklaşılması halinde sürücü, direksiyonuna yerleştirilen işitsel cihazla uyarılacak. Bu bölgeye girilmesi halinde ise hızın kademeli biçimde saatte 6 kilometreye düşürülmesi için işletmeler tedbir alacak" diye konuştu.