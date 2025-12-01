Asgari ücret görüşmeleri öncesi kritik temas: Bakan Işıkhan Türk-İş Genel Başkanı ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşmede, asgari ücret tespit komisyonunun yapısında yapılması planlanan düzenlemeler ele alındı.

Atalay, komisyon yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantılara katılmayacaklarını Bakan Işıkhan'a iletti.

Bakan Işıkhan'ın, komisyonun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşması yönündeki öneriyi Atalay'a sunduğu öğrenildi. Türk-İş Başkanlar Kurulu, söz konusu öneriyi değerlendirmek üzere yarın saat 10.00'da toplanacak.