Altında Beklentiler Zirvede! Deutsche Bank'tan 2026 İçin Şaşırtıcı Fiyat Tahmini

Uzun Vadeli Görünüm: 2027 ve 2028 Altın Projeksiyonları

Deutsche Bank, altının sadece kısa vadede değil, uzun vadede de cazibesini koruyacağını düşünüyor. Güçlü talep dinamiklerine dikkat çekilerek, 2027 ve 2028 yılları için de ortalama fiyat beklentileri paylaşıldı:

Yıl Ortalama Altın Fiyat Tahmini 2027 5.150 dolar (Tüm zamanların en yüksek tahmini) 2028 4.500 dolar

Banka, altının enflasyona karşı koruma sağlaması ve jeopolitik risklere karşı bir sığınak olması nedeniyle talep görmeye devam edeceğini vurguluyor.