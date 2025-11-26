Altında Beklentiler Zirvede! Deutsche Bank'tan 2026 İçin Şaşırtıcı Fiyat Tahmini
Deutsche Bank, değerli metal piyasalarına yönelik çarpıcı bir revizyonla gündemde! Küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran banka, özellikle altın fiyatları için 2026 yılı beklentisini önemli ölçüde yukarı çekti.
Bu hamle, yatırımcıların ve merkez bankalarının artan ilgisiyle desteklenen altının gelecekteki seyrine dair önemli ipuçları sunuyor.
Altın İçin Yeni Ufuk: 2026 Tahmini Fırladı!
Deutsche Bank'ın analiz ekibi, daha önce 4.000 dolar olarak öngördüğü 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı beklentisini tam 4.450 dolara yükseltti. Peki, bu iddialı artışın ardındaki temel nedenler neler?
-
Yatırımcı İlgisi Artarak Sürüyor: Altının güvenli liman olma özelliği, küresel belirsizlik ortamında yatırımcıların metal üzerindeki ilgisinin istikrarlı kalmasını sağlıyor.
-
Merkez Bankalarının Güçlü Alımları: Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirme ve güçlendirme amacıyla altın alımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu talep, fiyatları yukarı iten en büyük dinamiklerden biri.
📈 2026 İçin Altın Fiyat Bandı
Banka, güncellenen projeksiyonda altının 2026'da hangi fiyat aralığında hareket edebileceğini de belirledi:
-
Alt Sınır: 3.950 dolar
-
Üst Sınır: 4.950 dolar
Özellikle belirlenen 4.950 dolarlık üst sınır, COMEX'te işlem gören Aralık 2026 vadeli altın kontratlarının mevcut seviyesinin yaklaşık yüzde 14 üzerinde bulunuyor. Bu, potansiyel bir ralliye işaret ediyor!
Uzun Vadeli Görünüm: 2027 ve 2028 Altın Projeksiyonları
Deutsche Bank, altının sadece kısa vadede değil, uzun vadede de cazibesini koruyacağını düşünüyor. Güçlü talep dinamiklerine dikkat çekilerek, 2027 ve 2028 yılları için de ortalama fiyat beklentileri paylaşıldı:
|Yıl
|Ortalama Altın Fiyat Tahmini
|2027
|5.150 dolar (Tüm zamanların en yüksek tahmini)
|2028
|4.500 dolar
Banka, altının enflasyona karşı koruma sağlaması ve jeopolitik risklere karşı bir sığınak olması nedeniyle talep görmeye devam edeceğini vurguluyor.
🥈 Gümüş, Platin ve Paladyumda da Yeni Rakamlar
Deutsche Bank'ın raporu, sadece altını değil, diğer değerli metalleri de kapsıyor. Gümüş, platin ve paladyum için de üç yıllık fiyat projeksiyonları piyasalarla paylaşıldı.
🌫️ Gümüş Fiyat Beklentileri (Ons Başına)
Gümüş, endüstriyel talebin artması ve altınla korelasyonu sayesinde önemli bir yükseliş potansiyeli gösteriyor:
-
2025 Ortalama: 38,8 dolar
-
2026 Ortalama: 55,1 dolar
-
2026 İlk Çeyrek: 51,7 dolar
-
2026 Dördüncü Çeyrek: 58,5 dolar
-
-
2027 Ortalama: 60,0 dolar
-
2028 Ortalama: 55,0 dolar
✨ Platin Fiyat Beklentileri (Ons Başına)
Otomotiv sektöründeki katalizör talebinin yanı sıra yeşil hidrojen teknolojilerindeki kullanımıyla platin dikkat çekiyor:
-
2025 Ortalama: 1.253 dolar
-
2025 Son Çeyrek: 1.575 dolar
-
-
2026 Ortalama: 1.735 dolar
-
2026 İlk Çeyrek: 1.630 dolar
-
2026 Dördüncü Çeyrek: 1.840 dolar
-
-
2027 Ortalama: 2.040 dolar
-
2028 Ortalama: 1.750 dolar
🛡️ Paladyum Fiyat Beklentileri (Ons Başına)
Paladyumda da güçlü seyrin sürmesi bekleniyor, özellikle arz-talep dengesindeki hassasiyet fiyatları etkiliyor:
-
2025 Ortalama: 1.137 dolar
-
2025 Son Çeyrek: 1.420 dolar
-
-
2026 Ortalama: 1.565 dolar
-
2026 İlk Çeyrek: 1.470 dolar
-
2026 Dördüncü Çeyrek: 1.660 dolar
-
-
2027 Ortalama: 1.840 dolar
-
2028 Ortalama: 1.570 dolar