Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları 26 Kasım
Altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ve fiyat değişimleri hem yatırımcıların hem de düğün, nişan gibi özel gün hazırlığı yapanların yakın takibinde. 26 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son tablo merak konusu oldu. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? Kapalıçarşı ve kuyumcu piyasalarında sarı metalde yön aşağı mı yukarı mı? İşte 26 Kasım altın fiyatları...
Giriş Tarihi:
Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler yatırımcıların gündeminden düşmüyor. 26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarının nasıl seyrettiği merak ediliyor. Piyasadan güncel rakamları derledik.
Bugün altın ne kadar oldu?
|ÜRÜN
|ALIŞ
|SATIŞ
|Altın (TL/Gr)
|5.683,14
|5.683,90
|22 Ayar Bilezik
|5.240,47
|5.286,23
|Altın (Ons)
|4.157,16
|4.157,68
|Altın ($/kg)
|133.149,00
|133.167,00
|Altın (Euro/kg)
|154.326,00
|154.346,00
|Cumhuriyet Altını
|37.707,00
|37.995,00
|Yarım Altın
|18.911,00
|19.074,00
|Çeyrek Altın
|9.456,00
|9.537,00
|Reşat Altını
|37.739,47
|38.027,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.741,69
|38.030,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.276,93
|5.521,72
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.148,69
|4.149,25
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.188,57
|4.291,70
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|92.577,41
|94.057,47
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|187.469,25
|191.126,63
|Gremse Altın
|92.577,41
|94.694,56
|Ata Altın
|38.188,18
|39.152,00
|Tam Altın
|37.030,96
|37.761,99
|Külçe Altın ($)
|135.750,00
|135.850,00
|Has Altın
|5.654,28
|5.655,04
|Hamit Altın
|37.739,47
|38.027,95
