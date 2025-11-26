Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları 26 Kasım

Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler yatırımcıların gündeminden düşmüyor. 26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarının nasıl seyrettiği merak ediliyor. Piyasadan güncel rakamları derledik.

(AA)

Bugün altın ne kadar oldu?