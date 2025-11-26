PODCAST CANLI YAYIN

Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları 26 Kasım

Altın piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ve fiyat değişimleri hem yatırımcıların hem de düğün, nişan gibi özel gün hazırlığı yapanların yakın takibinde. 26 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son tablo merak konusu oldu. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? Kapalıçarşı ve kuyumcu piyasalarında sarı metalde yön aşağı mı yukarı mı? İşte 26 Kasım altın fiyatları...

Giriş Tarihi:
Altın düştü mü? Gram, çeyrek, yarım bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları 26 Kasım

Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler yatırımcıların gündeminden düşmüyor. 26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatlarının nasıl seyrettiği merak ediliyor. Piyasadan güncel rakamları derledik.

(AA)(AA)

Bugün altın ne kadar oldu?

ÜRÜN ALIŞ SATIŞ
Altın (TL/Gr) 5.683,14 5.683,90
22 Ayar Bilezik 5.240,47 5.286,23
Altın (Ons) 4.157,16 4.157,68
Altın ($/kg) 133.149,00 133.167,00
Altın (Euro/kg) 154.326,00 154.346,00
Cumhuriyet Altını 37.707,00 37.995,00
Yarım Altın 18.911,00 19.074,00
Çeyrek Altın 9.456,00 9.537,00
Reşat Altını 37.739,47 38.027,95
Kulplu Reşat Altını 37.741,69 38.030,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.276,93 5.521,72
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.148,69 4.149,25
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.188,57 4.291,70
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.577,41 94.057,47
Kapalıçarşı Beşli Altın 187.469,25 191.126,63
Gremse Altın 92.577,41 94.694,56
Ata Altın 38.188,18 39.152,00
Tam Altın 37.030,96 37.761,99
Külçe Altın ($) 135.750,00 135.850,00
Has Altın 5.654,28 5.655,04
Hamit Altın 37.739,47 38.027,95
(AA)(AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI

(AA)(AA)

CANLI DÖVİZ KURU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
İdefix
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"
İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı