AJet’ten kışa özel uçuş kampanyası: 60 noktaya biletler 9 dolardan satışta! İşte tarihleri

Ekonomik seyahat fırsatı sunan kampanya, yurt dışına uygun fiyatla seyahat etmek isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Belirli tarih aralıklarında geçerli olacak indirimli biletler kısa süreliğine erişilebilir olacak. İşte AJet 'ten ucuz uçak bileti kampanyası…

(Kaynak: AA)

SATIŞ VE SEYAHAT TARİHLERİ

Kampanya kapsamında indirimli biletler, 26 Kasım 2025 saat 11.00 ile 28 Kasım 2025 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. 9 dolar/euro'dan başlayan fiyatların geçerli olduğu biletler ise 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek. AJet, kampanya kapsamında toplam 80 bin koltuğu satışa çıkarıyor.