AJet’ten kışa özel uçuş kampanyası: 60 noktaya biletler 9 dolardan satışta! İşte tarihleri
AJet, kış sezonuna özel cazip bir kampanya ile yolcuların dikkatini çekti. Havayolu şirketi, 34 ülkede toplam 60 dış hat noktasına yapılacak uçuşlarda bilet fiyatlarını 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. İşte uygun fiyatlı uçak biletlerin detaylar…
Ekonomik seyahat fırsatı sunan kampanya, yurt dışına uygun fiyatla seyahat etmek isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Belirli tarih aralıklarında geçerli olacak indirimli biletler kısa süreliğine erişilebilir olacak. İşte AJet'ten ucuz uçak bileti kampanyası…
AJET'TEN KIŞA ÖZEL UÇUŞ KAMPANYASI
AJet, kış dönemine özel hazırladığı yurt dışı kampanyasını duyurarak tüm dış hatlarında bilet fiyatlarını 9 dolardan başlayan seviyelerle satışa açtı. Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan geniş uçuş ağıyla 34 ülkede 60 noktaya sefer düzenleyen şirket, kampanyayla yolculara avantajlı seyahat fırsatı sunuyor.
SATIŞ VE SEYAHAT TARİHLERİ
Kampanya kapsamında indirimli biletler, 26 Kasım 2025 saat 11.00 ile 28 Kasım 2025 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. 9 dolar/euro'dan başlayan fiyatların geçerli olduğu biletler ise 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek. AJet, kampanya kapsamında toplam 80 bin koltuğu satışa çıkarıyor.
BİLET TÜRLERİNDE İNDİRİM FIRSATI
Kampanya sadece "Basic" biletlerle sınırlı değil. 9 dolar/euro'dan başlayan "Basic" biletlerin yanı sıra diğer bilet sınıflarında da önemli indirimler uygulanıyor. Yolcular isterlerse biletlerini;
Ecojet'e 9 dolar,
Flex'e 29 dolar,
Premium'a 39 dolar ücret farkıyla yükseltebilecek.
İndirimli biletler AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden satın alınabilecek.