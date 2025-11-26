Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2025: Gecikme faizi ne kadar, ödeme nasıl yapılır?
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri kasım ayının son günleri yaklaşırken mülk sahiplerinin gündemine yeniden girdi. Bina, arsa ve arazilere uygulanan emlak vergisi ilgili takdir komisyonu tarafından belirlenen değerler üzerinden hesaplanıyor. Yıl içinde iki kez yapılan ödemelerin ikinci ayağı için süre daralırken vatandaşlar hem son tarihi hem de ödeme kanallarını araştırıyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 13:52