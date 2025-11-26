Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2025: Gecikme faizi ne kadar, ödeme nasıl yapılır?

Emlak vergisinin 2025 yılına ilişkin ikinci taksit ödemelerinde takvim net. Vergi yükümlülerinin 30 Kasım tarihine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Bu tarihin geçirilmesi durumunda borçlara her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı eklenecek.