Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2025: Gecikme faizi ne kadar, ödeme nasıl yapılır?

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri kasım ayının son günleri yaklaşırken mülk sahiplerinin gündemine yeniden girdi. Bina, arsa ve arazilere uygulanan emlak vergisi ilgili takdir komisyonu tarafından belirlenen değerler üzerinden hesaplanıyor. Yıl içinde iki kez yapılan ödemelerin ikinci ayağı için süre daralırken vatandaşlar hem son tarihi hem de ödeme kanallarını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 13:52
Emlak vergisinin 2025 yılına ilişkin ikinci taksit ödemelerinde takvim net. Vergi yükümlülerinin 30 Kasım tarihine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Bu tarihin geçirilmesi durumunda borçlara her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı eklenecek.

Belediyeler tarafından yapılan hatırlatmalarda yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor.

Ödemeler Dijitalden ve Belediyelerden Yapılıyor

Emlak vergisi ödemeleri için vatandaşların birden fazla seçeneği bulunuyor. E-Devlet üzerinden ilgili belediyeye bağlı tahsilat ekranına giriş yapılabiliyor.

Bunun yanında belediyelerin kendi internet siteleri üzerinden çevrim içi ödeme imkanı sunuluyor.

Online sistem kullanmayan belediyelerde ise tahsilata yetkili birimlere başvurularak ödeme gerçekleştirilebiliyor.