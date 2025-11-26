PODCAST CANLI YAYIN

FED aralık ayı faiz kararı tarihi 2025: Faiz indirimi yapılacak mı?

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın Aralık ayı toplantısına yaklaşırken yeniden nefesini tutmuş durumda. 2025-2026 dönemine ilişkin takvimin açıklanmasıyla yılın son faiz kararının açıklanacağı tarih de kesinleşti. Ekonomi çevreleri “Fed bu kez indirime mi gider?” sorusunun yanıtını ararken karar öncesi gelen mesajlar beklentileri sürekli değiştiriyor.

Giriş Tarihi:
FED aralık ayı faiz kararı tarihi 2025: Faiz indirimi yapılacak mı?

Fed'in yılın son toplantısı 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Para politikası kararları ise 10 Aralık akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda oluşan yoğun belirsizlik nedeniyle bu toplantı, yılın en kritik kararlarından biri olarak görülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Faiz Beklentileri Dalgalanıyor

Son toplantıya ilişkin yayımlanan tutanaklar, faiz indirimleri konusunda Fed üyeleri arasında tam anlamıyla görüş birliği olmadığını ortaya koydu. Bu ayrışma, küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, altın ve dolar tarafında da sert hareketlere yol açıyor.

Son günlerde Fed üyelerinden gelen daha yumuşak tonlu açıklamalar ise beklentileri yeniden değiştirdi.
New York Fed Başkanı John Williams, kısa vadede bir faiz indirimi için "alan bulunduğunu" ifade ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Aralık toplantısında indirime sıcak baktığını söyledi. Bu çıkışlar, yatırımcıların faiz indirimi ihtimalini yeniden fiyatlamasına yol açtı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Powell'ın Temkinli Tutumu Belirsizliği Artırıyor

Fed Başkanı Jerome Powell ise geçen ay yaptığı açıklamada, Aralık toplantısında yeni bir indirim garantisinin olmadığını vurgulamış ve piyasanın aceleci fiyatlamalarına karşı temkinli bir duruş sergilemişti. Powell'ın bu çekingen tonu, beklentilerin bir süre zayıflamasına neden olmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ancak son günlerde gelen güvercin sinyaller, tabloyu yeniden tersine çevirdi. Piyasalarda şu an hâkim olan görüş, Fed'in ekonomik görünümde belirgin bir bozulma görmesi hâlinde yılın son toplantısında küçük de olsa bir indirime gidebileceği yönünde.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Altın ve Dolar Hareketli: Faiz Sinyalleri Etkisini Gösteriyor

Fed'e dair beklentiler, altın fiyatlarında da dalgalanmaya neden oluyor. Faiz indirimine dair umutların güçlendiği günlerde ons altın yukarı yönlü hareket ederken, dolar endeksindeki artış kimi zaman bu yükselişi sınırlıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 11. Tıp Kurultayı'nda önemli açıklamalar
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
İdefix
Son dakika! Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! Özel Harekat bölgede
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
İsrail'in endişesi KAAN: "Biz pes ettik Ankara sonuna kadar götürecek!"
Huriye Helvacı ve oğlu cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'da son bölümde ne oldu?
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!
Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"