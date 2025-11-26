FED aralık ayı faiz kararı tarihi 2025: Faiz indirimi yapılacak mı?

Fed'in yılın son toplantısı 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Para politikası kararları ise 10 Aralık akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda oluşan yoğun belirsizlik nedeniyle bu toplantı, yılın en kritik kararlarından biri olarak görülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Faiz Beklentileri Dalgalanıyor Son toplantıya ilişkin yayımlanan tutanaklar, faiz indirimleri konusunda Fed üyeleri arasında tam anlamıyla görüş birliği olmadığını ortaya koydu. Bu ayrışma, küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, altın ve dolar tarafında da sert hareketlere yol açıyor. Son günlerde Fed üyelerinden gelen daha yumuşak tonlu açıklamalar ise beklentileri yeniden değiştirdi.

New York Fed Başkanı John Williams, kısa vadede bir faiz indirimi için "alan bulunduğunu" ifade ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Aralık toplantısında indirime sıcak baktığını söyledi. Bu çıkışlar, yatırımcıların faiz indirimi ihtimalini yeniden fiyatlamasına yol açtı.