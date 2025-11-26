FED aralık ayı faiz kararı tarihi 2025: Faiz indirimi yapılacak mı?
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın Aralık ayı toplantısına yaklaşırken yeniden nefesini tutmuş durumda. 2025-2026 dönemine ilişkin takvimin açıklanmasıyla yılın son faiz kararının açıklanacağı tarih de kesinleşti. Ekonomi çevreleri “Fed bu kez indirime mi gider?” sorusunun yanıtını ararken karar öncesi gelen mesajlar beklentileri sürekli değiştiriyor.
Fed'in yılın son toplantısı 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Para politikası kararları ise 10 Aralık akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Piyasalarda oluşan yoğun belirsizlik nedeniyle bu toplantı, yılın en kritik kararlarından biri olarak görülüyor.
Faiz Beklentileri Dalgalanıyor
Son toplantıya ilişkin yayımlanan tutanaklar, faiz indirimleri konusunda Fed üyeleri arasında tam anlamıyla görüş birliği olmadığını ortaya koydu. Bu ayrışma, küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, altın ve dolar tarafında da sert hareketlere yol açıyor.
Son günlerde Fed üyelerinden gelen daha yumuşak tonlu açıklamalar ise beklentileri yeniden değiştirdi.
New York Fed Başkanı John Williams, kısa vadede bir faiz indirimi için "alan bulunduğunu" ifade ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Aralık toplantısında indirime sıcak baktığını söyledi. Bu çıkışlar, yatırımcıların faiz indirimi ihtimalini yeniden fiyatlamasına yol açtı.
Powell'ın Temkinli Tutumu Belirsizliği Artırıyor
Fed Başkanı Jerome Powell ise geçen ay yaptığı açıklamada, Aralık toplantısında yeni bir indirim garantisinin olmadığını vurgulamış ve piyasanın aceleci fiyatlamalarına karşı temkinli bir duruş sergilemişti. Powell'ın bu çekingen tonu, beklentilerin bir süre zayıflamasına neden olmuştu.
Ancak son günlerde gelen güvercin sinyaller, tabloyu yeniden tersine çevirdi. Piyasalarda şu an hâkim olan görüş, Fed'in ekonomik görünümde belirgin bir bozulma görmesi hâlinde yılın son toplantısında küçük de olsa bir indirime gidebileceği yönünde.
Altın ve Dolar Hareketli: Faiz Sinyalleri Etkisini Gösteriyor
Fed'e dair beklentiler, altın fiyatlarında da dalgalanmaya neden oluyor. Faiz indirimine dair umutların güçlendiği günlerde ons altın yukarı yönlü hareket ederken, dolar endeksindeki artış kimi zaman bu yükselişi sınırlıyor.