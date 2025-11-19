Motorin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin fiyat listesi

akaryakıt pompalarında yeni bir fiyat ayarlaması beklentisini beraberinde getirdi.Milyonlarca sürücüyü ve lojistik sektörünü doğrudan ilgilendiren kritik bir gelişme yaşanıyor. Küresel enerji piyasalarındaki artan belirsizlik, uluslararası döviz kurlarıyla birleşince
MOTORİN NE KADAR OLDU?
Akaryakıt dağıtım şirketlerinin uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetlerindeki artışları değerlendirmesi sonucu, motorinin litre fiyatında yaklaşık 2,50 Türk Lirası tutarında bir artış gerçekleşmesi beklenmektedir.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma (volatilite) ile birlikte, bu maliyet artışının temel nedenleri arasında brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş trendi ve küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengesizlikleri bulunmaktadır. Benzin grubunda ise bu fiyat güncelleme döneminde herhangi bir değişiklik beklenmemektedir.