Motorin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin fiyat listesi

Küresel enerji piyasalarından gelen son sinyaller, Türkiye'deki akaryakıt kullanıcıları için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki son durum, motorin (dizel) litre fiyatında yeni bir fiyat ayarlaması beklentisini doğurdu.

Milyonlarca sürücüyü ve lojistik sektörünü doğrudan ilgilendiren kritik bir gelişme yaşanıyor. Küresel enerji piyasalarındaki artan belirsizlik, uluslararası döviz kurlarıyla birleşince akaryakıt pompalarında yeni bir fiyat ayarlaması beklentisini beraberinde getirdi.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin uluslararası petrol fiyatları ve rafineri maliyetlerindeki artışları değerlendirmesi sonucu, motorinin litre fiyatında yaklaşık 2,50 Türk Lirası tutarında bir artış gerçekleşmesi beklenmektedir.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma (volatilite) ile birlikte, bu maliyet artışının temel nedenleri arasında brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş trendi ve küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengesizlikleri bulunmaktadır. Benzin grubunda ise bu fiyat güncelleme döneminde herhangi bir değişiklik beklenmemektedir.

Büyük Şehirlerde Motorinin Tahmini Yeni Fiyatları

Beklenen 2,50 TL'lik fiyat artışının gerçekleşmesiyle birlikte, motorin (dizel) litre fiyatlarının üç büyük şehir ve önemli merkezlerdeki tahmini güncel seviyeleri aşağıdaki tabloda detaylıca sunulmuştur:

Şehir Mevcut Ortalama Fiyat (TL/Litre) Fiyat Artış Miktarı (TL/Litre) Tahmini Yeni Fiyat (TL/Litre)
İstanbul (Avrupa/Anadolu) ~ 57,63 + 2,50 60,13
Ankara ~ 58,65 + 2,50 61,15
İzmir ~ 58,99 + 2,50 61,49
Adana ~ 59,55 + 2,50 62,05

(Not: Tablodaki mevcut fiyatlar, 19.11.2025 tarihi itibarıyla şehirlerdeki ortalama pompa fiyatlarıdır. Tahmini yeni fiyatlar, bu mevcut fiyatların üzerine beklenen 2,50 TL'lik artışın eklenmesiyle hesaplanmıştır.)

