Motorin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin fiyat listesi

Milyonlarca sürücüyü ve lojistik sektörünü doğrudan ilgilendiren kritik bir gelişme yaşanıyor. Küresel enerji piyasalarındaki artan belirsizlik, uluslararası döviz kurlarıyla birleşince akaryakıt pompalarında yeni bir fiyat ayarlaması beklentisini beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma (volatilite) ile birlikte, bu maliyet artışının temel nedenleri arasında brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş trendi ve küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengesizlikleri bulunmaktadır. Benzin grubunda ise bu fiyat güncelleme döneminde herhangi bir değişiklik beklenmemektedir.