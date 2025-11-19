Kadraj Galeri Kadraj İkon 85.000 TL kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar 19 Kasım 2025 itibarıyla faiz oranlarını güncelledi. Vatandaşın en çok başvurduğu 85.000 TL'lik ihtiyaç kredisinde aylık taksitler ve geri ödeme tutarları arasında uçurum var. Bir banka faizi %2,89'a kadar çekerken, yanlış bankayı seçen vatandaş tam 82.000 TL fazla ödemek zorunda kalıyor. İşte kuruşu kuruşuna banka banka güncel kredi listesi ve dikkat çeken o detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 12:43
Vatandaşın alım gücünü desteklemek ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına bankalar arası rekabet Kasım ayının ortasında kızıştı. Yıl sonuna yaklaşırken bilançolarını büyütmek isteyen özel bankalar faiz oranlarında "kampanya" silahını çekti.

85.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir tüketici için piyasadaki makas inanılmaz boyutlara ulaştı. En düşük teklif ile en yüksek teklif arasındaki geri ödeme farkı adeta ikinci bir kredi tutarına denk geliyor. İşte sabah saatlerinde güncellenen ekranlardaki son rakamlar ve en avantajlı kredi paketleri.

REKABET KIZIŞTI: EN DÜŞÜK FAİZ ORANI O BANKADA!

Piyasadaki likidite sıkışıklığına rağmen bazı bankalar "yeni müşteri kazanımı" stratejisiyle faizleri psikolojik sınırların altına çekmeye başladı. 19 Kasım sabahı itibarıyla 85.000 TL kredi için en cazip teklifi DenizBank sundu.

Banka %2,89 faiz oranıyla listenin zirvesine yerleşirken aylık taksidi 4.345 TL seviyesine kadar indirdi. Bu oran, mevcut enflasyonist ortamda "nimet" olarak değerlendiriliyor. DenizBank'ı tercih eden bir vatandaşın cebinden 3 yılın sonunda çıkacak toplam tutar 156.919 TL oluyor.

YANLIŞ BANKA SEÇİMİ 82 BİN LİRAYA MAL OLABİLİR

Haberimizin en can alıcı noktası burası. Tüketicilerin sadece "kredi onayına" odaklanıp faiz oranını göz ardı etmesi büyük bir maliyet hatasına dönüşebiliyor. Listemizin en yüksek faiz oranına sahip bankası olan HSBC'de faiz oranı %5,49'a kadar çıkıyor.

En Uygun Seçenek (DenizBank): Toplam Geri Ödeme 156.919 TL

En Yüksek Seçenek (HSBC): Toplam Geri Ödeme 238.802 TL

ARADAKİ FARK: Tam 81.883 TL!