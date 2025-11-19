85.000 TL kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar 19 Kasım 2025 itibarıyla faiz oranlarını güncelledi. Vatandaşın en çok başvurduğu 85.000 TL'lik ihtiyaç kredisinde aylık taksitler ve geri ödeme tutarları arasında uçurum var. Bir banka faizi %2,89'a kadar çekerken, yanlış bankayı seçen vatandaş tam 82.000 TL fazla ödemek zorunda kalıyor. İşte kuruşu kuruşuna banka banka güncel kredi listesi ve dikkat çeken o detaylar...
Giriş Tarihi: 19.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 12:43