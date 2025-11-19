85.000 TL kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?

85.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çekmek isteyen bir tüketici için piyasadaki makas inanılmaz boyutlara ulaştı. En düşük teklif ile en yüksek teklif arasındaki geri ödeme farkı adeta ikinci bir kredi tutarına denk geliyor. İşte sabah saatlerinde güncellenen ekranlardaki son rakamlar ve en avantajlı kredi paketleri.