Deprem bölgesinde tarihi teslimat! 350 bininci konut Adıyaman’da Başkan Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katılımıyla verilecek

Deprem bölgesindeki asrın inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yeri daha tamamlandı. "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" sloganıyla bugün Adıyaman'da düzenlenecek 350 bininci konutun teslim töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapılacak.

21 BİNİ MALATYA'DA

Törende en yüksek teslimat 21 bin 760 ile Malatya'da gerçekleşecek. Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15, Adana'da 14 bağımsız bölüm teslim edilecek. Hatay'da teslim edilen konut sayısı 100 bine yaklaşacak.

SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek. Yıl sonuna kadar bu sayı 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983'e yükselecek ve deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları tamamlanmış olacak



'MİLLET KAZANDI TÜRKİYE BAŞARDI'



Bakan Murat Kurum, tören öncesi önemli açıklamalar yaptı: "6 Şubat'ta '11 ilimizi ayağa kaldıracağız' dedik ve o güne çok az kaldı. 'Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak' dedik, artık tamamlamak için gün sayıyoruz. Devlet çalışmış, millet kazanmış, Türkiye bu işi başarmıştır. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır."



9 MİLYONA GELİR KAPISI

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, milyonlara iş kapısı açacak. Doğu Akdeniz Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 38 milyon metrekarelik alanda yapılacak projede 2 yılda 9 milyon kişiye gelir kaynağı sağlanacağını belirtti.