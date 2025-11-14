Altın yükseldi! Gramı 5 bin 717 tl’ye çıktı

Altın fiyatları hemen her gün değişiklik gösteriyor. Rekor seyrinin duraklamasının ardından düşüş beklenirken altın, yeni güne yükselişle başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan hükümet kapanmasının 43 gün sonra sona ermesi, Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi için ilk sinyali vermesi gibi gelişmeler altın fiyatlarını da etkiledi. Fiyatlarda yaşanan düşüş sonrasında dün yeniden sert bir yükseliş oldu. Altının ons fiyatı 4 bin 200 doların üzerine çıktı. Uzmanlar, altın fiyatlarında 4 bin 200 doları kritik eşik olarak görüyordu. Gram altının fiyatı 5 bin 717 liraya ulaşırken, çeyrek altın 9 bin 598 lirayı gördü. Yarım altın 19 bin 197 liraya çıkarken, cumhuriyet altını ise 38 bin 276 lira oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN