Türk-İş’ten sert uyarı! “İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayanlara para cezası yetmez, hapis de olmalı”

TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bir mektup gönderdi. Mektupta 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun, ülkede iş sağlığı konusunda önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Türk-İş açıklamasında, "Bu kapsamda, 6331 sayılı kanunun etkin biçimde uygulanması, işverenlerin yasal yükümlülüklerinin sıkı bir denetime tabi tutulması ve yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konudaki temel bakış açımız, istisnasız herkes için güvenceli, insana yakışır ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasıdır. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamanın yaptırımı yalnızca para cezası olmamalı, bu konuda hapis cezası da dahil olmak üzere caydırıcı cezalar öngörülmelidir" ifadelerini kullandı.

