Ray Sigorta İMM teminatında önemli bir yeniliğe imza attı

Ray Sigorta, trafik sigortasının limitlerini aşan zararları güvence altına alan İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatında önemli bir yeniliğe imza attı. Yeni uygulamayla, bugüne kadar en fazla 25 milyon liraya kadar sunulan İMM teminatı "limitsiz" hale getirilerek sigortalılara trafikte daha güçlü bir güvence sağlanıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Her zaman müşterilerimizin yanında, onların ihtiyaçlarını öngören bir yaklaşımla hareket ediyoruz. En önemli iş ortağımız olan acentelerimizden



Türkiye'de BES'e ilgi her geçen gün artıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla devlet katkısı dâhil toplam BES fon büyüklüğü 1.85 trilyon liraya ulaşarak, döviz bazında 43 milyar doları aştı. Toplam fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 62.3 artış kaydetti. Aynı dönemde BES katılımcı sayısı 10 milyona, sözleşme sayısı ise 12,4 milyona yükseldi. Faizsiz BES fonlarına yönelik ilgi de artarak devam ediyor. 2013 yılında yüzde 2.21 olan faizsiz fonların toplam fon büyüklüğündeki payı, 2025 yılı başından bu yana yüzde 29,4'ten 39.3'e yükseldi. 27 Ekim itibarıyla devlet katkısı dâhil faizsiz BES fon büyüklüğü 775 milyar liraya ulaştı. Bireylerin tasarruf bilincini artırırken aynı zamanda ülke ekonomisinin en önemli tasarruf aracı olmayı sürdüren BES'te 2025 yılı itibarıyla yıllık maksimum devlet katkısı 93.619,80 liraya yükselirken, bu tutardan tam olarak yararlanmak için gereken yıllık katkı payı 312.066 lira olarak belirlendi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerliliğini koruduğunu hatırlatarak, "Sahip olduğu avantajlarla BES, geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da imkânı olan katılımcılarımıza, devlet katkısından en yüksek düzeyde faydalanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz" dedi. Sincek, BES'in hem bugünü planlayan hem de yarınını güvence altına almak isteyen herkes için en etkin finansal araçlardan biri olduğunu söyledi. aldığımız geri bildirimler doğrultusunda kendimizi yenilemeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yeni uygulamamızla da hem kasko hem de bağımsız İMM poliçesi sahibi müşterilerimiz için önemli bir adım daha atmış olduk. Trafik sigortasındaki yasal limitlerin çoğu zaman yeterli gelmediği durumlarda, sigortalılarımızın ekonomik ve hukuki açıdan zarar görmemesi için İMM teminatını 'sınırsız' hale getirdik. Böylece ister kasko poliçesi kapsamında ister bağımsız olarak satın alınsın, müşterilerimiz artık trafikte karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı tam güvence altında olacak."