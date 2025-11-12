PODCAST CANLI YAYIN

BES’te rekor büyüme: Fon 1,85 trilyon lirayı aştı, faizsiz fon ilgisi katlanıyor

Türkiye'de BES’e ilgi her geçen gün artıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla devlet katkısı dâhil toplam BES fon büyüklüğü 1.85 trilyon liraya ulaşarak, döviz bazında 43 milyar doları aştı. Toplam fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 62.3 artış kaydetti.

Türkiye'de BES'e ilgi her geçen gün artıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 20 Ekim itibarıyla devlet katkısı dâhil toplam BES fon büyüklüğü 1.85 trilyon liraya ulaşarak, döviz bazında 43 milyar doları aştı. Toplam fon büyüklüğü yılbaşından bu yana yüzde 62.3 artış kaydetti. Aynı dönemde BES katılımcı sayısı 10 milyona, sözleşme sayısı ise 12,4 milyona yükseldi. Faizsiz BES fonlarına yönelik ilgi de artarak devam ediyor. 2013 yılında yüzde 2.21 olan faizsiz fonların toplam fon büyüklüğündeki payı, 2025 yılı başından bu yana yüzde 29,4'ten 39.3'e yükseldi. 27 Ekim itibarıyla devlet katkısı dâhil faizsiz BES fon büyüklüğü 775 milyar liraya ulaştı.

Bireylerin tasarruf bilincini artırırken aynı zamanda ülke ekonomisinin en önemli tasarruf aracı olmayı sürdüren BES'te 2025 yılı itibarıyla yıllık maksimum devlet katkısı 93.619,80 liraya yükselirken, bu tutardan tam olarak yararlanmak için gereken yıllık katkı payı 312.066 lira olarak belirlendi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, devlet katkısından maksimum düzeyde yararlanma imkânının yıl sonuna kadar geçerliliğini koruduğunu hatırlatarak, "Sahip olduğu avantajlarla BES, geleceğini güvence altına almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da imkânı olan katılımcılarımıza, devlet katkısından en yüksek düzeyde faydalanabilmeleri için aradaki katkı payı farkını yıl sonuna kadar yatırmalarını öneriyoruz" dedi. Sincek, BES'in hem bugünü planlayan hem de yarınını güvence altına almak isteyen herkes için en etkin finansal araçlardan biri olduğunu söyledi.

