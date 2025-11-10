PODCAST CANLI YAYIN

İŞKUR’dan 10 ayda 1,3 milyon kişiye iş imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un Ocak–Ekim döneminde 1 milyon 298 bin 953 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yılın 10 ayında 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. Işıkhan, İŞKUR ile iş gücü piyasasının nabzını tuttuklarını, iş arayan vatandaşların ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirlediklerini belirtti.
İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti: "Bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu süreçte toplam 2 milyon 101 bin 49 açık iş tespit ettik."

