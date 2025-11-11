Vakıf Faktoring halka arz oluyor: Talep toplama 12-14 Kasım’da

Vakıfbank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring, 12- 13-14 Kasım'da halka arz olacak. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Talep toplama, Vakıf Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle, 14,20 lira sabit fiyatla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı ve ortaklık pay satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring'in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850 milyon liradan 900 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. 225 milyon adet nominal değerli payların satışında, yüzde 60'ı yurt içi bireysel ve yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın 3 milyar 195 milyon lira büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan "Halka arzla, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirip, faktoring sektöründeki rekabet gücümüzü daha da artırarak pazar payımızı ve kârlılığımızı istikrarlı şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz" dedi.