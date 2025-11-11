PODCAST CANLI YAYIN

Vakıf Faktoring halka arz oluyor: Talep toplama 12-14 Kasım’da

akıfbank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring’in halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. 12-13-14 Kasım tarihlerinde 14,20 TL sabit fiyatla talep toplanacak halka arzda, mevcut sermaye 850 milyon TL’den 900 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arz büyüklüğünün 3 milyar 195 milyon TL olması hedeflenirken, halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Vakıf Faktoring halka arz oluyor: Talep toplama 12-14 Kasım’da

Vakıfbank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring, 12- 13-14 Kasım'da halka arz olacak. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Talep toplama, Vakıf Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle, 14,20 lira sabit fiyatla gerçekleştirilecek. Sermaye artırımı ve ortaklık pay satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring'in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850 milyon liradan 900 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. 225 milyon adet nominal değerli payların satışında, yüzde 60'ı yurt içi bireysel ve yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın 3 milyar 195 milyon lira büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan "Halka arzla, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirip, faktoring sektöründeki rekabet gücümüzü daha da artırarak pazar payımızı ve kârlılığımızı istikrarlı şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
D&R - E-TİCARET
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
D&R
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
İdefix
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat