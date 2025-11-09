SSK BAĞ-KUR emeklisine 31.000 TL promosyon! Kasım ayı ek ödeme listesi değişti: 16.000-19.000 TL üstü maaş alan...
Kasım ayı itibarıyla bankalar emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara yönelik promosyon kampanyalarını yeniledi. Emeklilere farklı tutarlarda nakit ödemeler sunan bankalar aynı zamanda çeşitli ek fırsatlar ve avantajlarla öne çıkıyor. 2025'in son çeyreğinde promosyon miktarlarının önemli ölçüde artmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet yeniden kızıştı.
Giriş Tarihi: 09.11.2025 13:23