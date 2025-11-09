Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK BAĞ-KUR emeklisine 31.000 TL promosyon! Kasım ayı ek ödeme listesi değişti: 16.000-19.000 TL üstü maaş alan...

Kasım ayı itibarıyla bankalar emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara yönelik promosyon kampanyalarını yeniledi. Emeklilere farklı tutarlarda nakit ödemeler sunan bankalar aynı zamanda çeşitli ek fırsatlar ve avantajlarla öne çıkıyor. 2025'in son çeyreğinde promosyon miktarlarının önemli ölçüde artmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet yeniden kızıştı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 13:23
Yeni dönem kampanyalarıyla birlikte emeklilere sunulan promosyon rakamları rekor seviyelere çıktı. 2025 Kasım itibarıyla bankaların sunduğu promosyonlar 31 bin TL'ye kadar yükselirken ek avantajlar da bu yarışın cazibesini artırdı.

Halkbank: 12 Bin TL'ye Varan Promosyon İmkanı

Maaşını üç yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklileri, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
Ayrıca, SGK'dan ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılabiliyor. Başvurular Halkbank Mobil veya şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

VakıfBank: 12 Bin TL'ye Kadar Peşin Ödeme

VakıfBank emekli maaşını taşıyan ve üç yıl taahhüt veren müşterilerine 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL ödeme yapılıyor.

Ziraat Bankası: 12 Bin TL'ye Varan Promosyon

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. Promosyon tutarı, emeklinin toplam maaş miktarına göre belirleniyor. Başvurular şube, ATM, Ziraat Mobil veya müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İş Bankası: 24 Bin TL'ye Varan Avantajlı Kampanya

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanında 9.000 TL'ye kadar ek avantaj sunuyor. Ek promosyon kapsamında ücretsiz bankacılık işlemleri, yıllık ücret ödemeden Maximum Kart kullanımı ve özel faiz oranlarıyla kredi fırsatları yer alıyor.