SSK BAĞ-KUR emeklisine 31.000 TL promosyon! Kasım ayı ek ödeme listesi değişti: 16.000-19.000 TL üstü maaş alan...

Halkbank: 12 Bin TL'ye Varan Promosyon İmkanı

Maaşını üç yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklileri, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.

Ayrıca, SGK'dan ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılabiliyor. Başvurular Halkbank Mobil veya şubeler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.