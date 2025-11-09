BİM Kasım fırsat listesi açıklandı! 11-14 Kasım’da çeyizden gıdaya, temizlikten beyaz eşyaya kadar dev indirimler başlıyor

BİM'in yeni haftaya özel aktüel katalogları yayınlandı. Salı ve Cuma günlerine özel hazırlanan bu kataloglar, her zamanki gibi vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Kasım Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler arasında sürgülü aspiratör, blender, mini fırın, kazak tüy toplama cihazı, çeşitli yumaklar, polar gömlek ve daha pek çok uygun fiyatlı ürün bulunuyor. işte kampanyalı ürünler listesi…