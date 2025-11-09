Kadraj Galeri Kadraj İkon BİM Kasım fırsat listesi açıklandı! 11-14 Kasım’da çeyizden gıdaya, temizlikten beyaz eşyaya kadar dev indirimler başlıyor

BİM'in 11-14 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ev gereçlerinden mutfak ürünlerine, oyuncaklardan küçük elektrikli aletlere kadar birçok cazip ürünler raflarda yerini alıyor. İşte BİM'den Kasım fırsatları...

Giriş Tarihi: 09.11.2025 18:42
BİM'in yeni haftaya özel aktüel katalogları yayınlandı. Salı ve Cuma günlerine özel hazırlanan bu kataloglar, her zamanki gibi vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. 14 Kasım Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler arasında sürgülü aspiratör, blender, mini fırın, kazak tüy toplama cihazı, çeşitli yumaklar, polar gömlek ve daha pek çok uygun fiyatlı ürün bulunuyor. işte kampanyalı ürünler listesi…

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tam Yağlı Tava Peyniri – Ak-Naz – 700 g – 147,50 TL

Yarım Yağlı Sandviç ve Tost Peyniri – İçim – 1000 g – 325 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri – Yörükoğlu – 1000 g – 299 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri – Bahçıvan – 1000 g – 299 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri – Vadim – 1000 g – 255 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri – Binvezir – 450 g – 159 TL

Sütlü Fındıklı Krema (YENİ ÜRÜN) – Sayley – 500 g – 85 TL

Tahinli Fındık Ezmesi – Çotanak – 300 g – 199 TL

Antep Fıstıklı, Kadayıflı ve Sütlü Çikolatalı Krema – Patiswiss – 200 g – 189 TL

Kakaolu Fındık Kreması – Ülker Çokokrem – 20 g – 6 TL

Dolgulu Mini Yumurta Çikolata – Milka – 86 g – 129 TL

Çikolata Kaplı Orman Meyveleri Draje (Berry Mix) – Patiswiss – 60 g – 89 TL

Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi – Mooie – 90 g – 24,50 TL

Karamelalı Bisküvi – Torku Tam – 3x85 g – 35 TL

Snickers Mini's – Snickers – 227 g – 199 TL

Granola Bar – Züber – 3x25 g – 99,50 TL

Sütlü Çikolatalı Kaplamalı Gofret – Ülker Laviva – 45 g – 19 TL

Brownie Intense Fındıklı – Eti – 48 g – 19 TL

Çikolata Sos Dolgulu Kek – Ülker Magma – 65 g – 13 TL

Badem Kraker – Gaze – 58 g – 6,50 TL

