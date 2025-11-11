İŞKUR’dan 10 ayda 1,3 milyon kişiye iş fırsatı

İŞKUR, istihdama katkısını sürdürüyor. Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 1.3 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR, halen özel sektördeki 74 bini açık işe personel arıyor. İŞKUR verilerine göre; Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80 bin 129'u erkek, 53 bin 393'ü kadın olmak üzere 133 bin 522 işe yerleşme gerçekleşti. Ocak- Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi. İşe yerleştirilenlerin 500 bin 725'i kadın, 443 bin 940'ı genç, 41 bin 958'i engelli ve 258 bin 877'si yükseköğrenim mezunu oldu. İlk 10 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.
2.1 MİLYON AÇIK İŞ
Ekim ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 oldu.
Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 101 bin açık iş alındı.
Açık işlerin yüzde 98.7'si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. En fazla açık iş sektörler itibariyle (740 bin 672 ile) imalat sanayii sektöründe, mesleklere göre de "turizm ve otelcilik
elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde görüldü.
BAŞVURU SÜRÜYOR
Halen başvuruya açık 74 bini aşkın ilan bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 16 bin 349 kişiyle beden işçisi alırken; 2 bin 737 kişiyle temizlik, bin 956 kişiyle satış, bin 325 kişiyle paketleme görevlisi ve bin 298 kişiyle garson takip ediyor.
Gazaltı kaynakçısı, elektrikçi, forklift operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.
100 BİN GÜVENLİKÇİ, 75 BİN TURİZMCİ ALINDI
|Meslek
|Açık İş
|İstihdam
|Turizm ve otelcilik elemanı
|78.006
|74.528
|Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
|71.413
|64.570
|Reyon görevlisi
|51.211
|46.836
|Güvenlik görevlisi
|41.362
|35.076
|Servis elemanı (garson)
|50.173
|33.075
|Market elemanı
|37.024
|31.506
|Konfeksiyon işçisi
|33.434
|28.860
|Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle)
|32.022
|28.460
|Satış elemanı / danışman
|36.645
|27.823
|Gıda satış elemanı
|21.995
|20.974
AÇIK İŞLERDE İLK 20
|Meslek
|Açık İş Sayısı
|Beden işçisi (genel)
|16.349
|Temizlik görevlisi
|2.737
|Satış elemanı / danışman
|1.956
|Paketleme işçisi
|1.325
|Garson
|1.298
|Ambar / depo görevlisi
|1.244
|Konfeksiyon işçisi
|997
|Ön muhasebeci
|990
|Makineci dikiş
|966
|Şoför – yük taşıma
|768
|Kasiyer
|704
|Müşteri temsilcisi
|693
|Gıda satış elemanı
|673
|Reyon görevlisi
|670
|Market elemanı
|646
|Büro memuru
|641
|Sevkiyat görevlisi
|639
|Elektrikçi (genel)
|625
|Metal mamuller montaj işçisi
|616
|Bulaşıkçı
|570