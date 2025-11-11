PODCAST CANLI YAYIN

İŞKUR’dan 10 ayda 1,3 milyon kişiye iş fırsatı

Bu yılın ilk 10 ayında İŞKUR aracılığıyla 1.3 milyon kişi işe yerleştirilirken, en çok güvenlik görevlisi ve turizm personeli alındı. Halen başvuruya açık 74 bini aşkın açık iş ilanı bulunuyor...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İŞKUR’dan 10 ayda 1,3 milyon kişiye iş fırsatı

İŞKUR, istihdama katkısını sürdürüyor. Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 1.3 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR, halen özel sektördeki 74 bini açık işe personel arıyor. İŞKUR verilerine göre; Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80 bin 129'u erkek, 53 bin 393'ü kadın olmak üzere 133 bin 522 işe yerleşme gerçekleşti. Ocak- Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi. İşe yerleştirilenlerin 500 bin 725'i kadın, 443 bin 940'ı genç, 41 bin 958'i engelli ve 258 bin 877'si yükseköğrenim mezunu oldu. İlk 10 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

AAAA

2.1 MİLYON AÇIK İŞ
Ekim ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 oldu.
Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 101 bin açık iş alındı.
Açık işlerin yüzde 98.7'si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. En fazla açık iş sektörler itibariyle (740 bin 672 ile) imalat sanayii sektöründe, mesleklere göre de "turizm ve otelcilik
elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde görüldü.

AAAA

BAŞVURU SÜRÜYOR
Halen başvuruya açık 74 bini aşkın ilan bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 16 bin 349 kişiyle beden işçisi alırken; 2 bin 737 kişiyle temizlik, bin 956 kişiyle satış, bin 325 kişiyle paketleme görevlisi ve bin 298 kişiyle garson takip ediyor.
Gazaltı kaynakçısı, elektrikçi, forklift operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.

100 BİN GÜVENLİKÇİ, 75 BİN TURİZMCİ ALINDI

Meslek Açık İş İstihdam
Turizm ve otelcilik elemanı 78.006 74.528
Özel güvenlik görevlisi (silahsız) 71.413 64.570
Reyon görevlisi 51.211 46.836
Güvenlik görevlisi 41.362 35.076
Servis elemanı (garson) 50.173 33.075
Market elemanı 37.024 31.506
Konfeksiyon işçisi 33.434 28.860
Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) 32.022 28.460
Satış elemanı / danışman 36.645 27.823
Gıda satış elemanı 21.995 20.974


AÇIK İŞLERDE İLK 20

Meslek Açık İş Sayısı
Beden işçisi (genel) 16.349
Temizlik görevlisi 2.737
Satış elemanı / danışman 1.956
Paketleme işçisi 1.325
Garson 1.298
Ambar / depo görevlisi 1.244
Konfeksiyon işçisi 997
Ön muhasebeci 990
Makineci dikiş 966
Şoför – yük taşıma 768
Kasiyer 704
Müşteri temsilcisi 693
Gıda satış elemanı 673
Reyon görevlisi 670
Market elemanı 646
Büro memuru 641
Sevkiyat görevlisi 639
Elektrikçi (genel) 625
Metal mamuller montaj işçisi 616
Bulaşıkçı 570

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
D&R - E-TİCARET
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
D&R
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
İdefix
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat