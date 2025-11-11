İŞKUR’dan 10 ayda 1,3 milyon kişiye iş fırsatı

İŞKUR, istihdama katkısını sürdürüyor. Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 1.3 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık eden İŞKUR, halen özel sektördeki 74 bini açık işe personel arıyor. İŞKUR verilerine göre; Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80 bin 129'u erkek, 53 bin 393'ü kadın olmak üzere 133 bin 522 işe yerleşme gerçekleşti. Ocak- Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi. İşe yerleştirilenlerin 500 bin 725'i kadın, 443 bin 940'ı genç, 41 bin 958'i engelli ve 258 bin 877'si yükseköğrenim mezunu oldu. İlk 10 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

AA



2.1 MİLYON AÇIK İŞ

Ekim ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 101 bin açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 98.7'si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. En fazla açık iş sektörler itibariyle (740 bin 672 ile) imalat sanayii sektöründe, mesleklere göre de "turizm ve otelcilik

elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde görüldü.