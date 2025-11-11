Kadraj Galeri Kadraj İkon Asgari ücrete 9 puan refah payı hesabı: Merkez tahminiyle %25 enflasyon farkı masada! Ocak 2026'da brüt-net maaş...

Asgari ücrete 9 puan refah payı hesabı: Merkez tahminiyle %25 enflasyon farkı masada! Ocak 2026'da brüt-net maaş...

Milyonlarca çalışan ve asgari ücretlinin gözü 2026 yılı için belirlenecek yeni zam oranına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına bir aydan kısa süre kala ekonomi çevrelerinde yeni ücret tahminleri gündeme gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı son enflasyon raporu da yıl sonu öngörülerini netleştirdi.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 08:44
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücret seviyesi belirlenecek. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak.

2025 yılı enflasyon rakamlarının şekillenmeye başlamasıyla birlikte zam oranına ilişkin beklentiler de güç kazandı.

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yayımladığı son enflasyon raporunda daha önce %25–29 aralığında öngörülen yıl sonu enflasyon hedefini revize etti.

Buna göre 2025 yılı enflasyonunun %31 ile %33 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Zamda Belirleyici Olan Kriter: Enflasyon

Asgari ücretin belirlenmesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da en önemli unsur enflasyon oranı olacak. Peki zam oranı hedeflenen enflasyona göre mi, yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi hesaplanacak?