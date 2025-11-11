Asgari ücrete 9 puan refah payı hesabı: Merkez tahminiyle %25 enflasyon farkı masada! Ocak 2026'da brüt-net maaş...

Zamda Belirleyici Olan Kriter: Enflasyon

Asgari ücretin belirlenmesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da en önemli unsur enflasyon oranı olacak. Peki zam oranı hedeflenen enflasyona göre mi, yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi hesaplanacak?