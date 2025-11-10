TARIM KREDİ MARKET 22-30 Kasım kataloğu 2025 | 2'li paket 179 TL'ye düştü! Isıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık...
Tarım Kredi Kooperatif Market (Koop Çiftçi Marketi), Kasım ayının sonuna özel dev bir indirim kampanyası başlattı. Normalde gıda ve temel ihtiyaç ürünleriyle öne çıkan Koop Market, 22-30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda bu kez elektronik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve giyim kategorilerinde çarpıcı indirimler sunuyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:30