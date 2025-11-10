Kadraj Galeri Kadraj İkon TARIM KREDİ MARKET 22-30 Kasım kataloğu 2025 | 2'li paket 179 TL'ye düştü! Isıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık...

Tarım Kredi Kooperatif Market (Koop Çiftçi Marketi), Kasım ayının sonuna özel dev bir indirim kampanyası başlattı. Normalde gıda ve temel ihtiyaç ürünleriyle öne çıkan Koop Market, 22-30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda bu kez elektronik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve giyim kategorilerinde çarpıcı indirimler sunuyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 16:30
Isınma, temizlik ve teknolojik ihtiyaçlara yönelik ürünlerin ağırlıkta olduğu "Fırsat Günleri" broşüründe KING şofbenden BLAUPUNKT şarjlı süpürgeye, HOMETECH ısıtıcılardan NAUTICA kulaklığa kadar pek çok ürün yer aldı. Özellikle kış aylarına girerken ev ekonomisini destekleyecek bu indirimler, 30 Kasım'a kadar raflardaki yerini koruyacak. İşte Tarım Kredi Market'in Kasım ayı aktüel ürünler broşüründeki en dikkat çekici fiyatlar ve fırsatlar listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in bu özel indirim dönemi, 22 Kasım 2025'te başlayacak ve 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. Kasım ayının sonunu kapsayan bu "Fırsat Günleri" kampanyası tüketicilerin yılbaşı öncesi bütçelerini dengelemelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kışa Hazırlık Başladı: Isınma ve Elektrikli Ev Aletleri Fırsatları

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en çok ihtiyaç duyulan elektrikli ev aletleri, broşürün en dikkat çekici kısmını oluşturuyor:

Isınma Çözümleri:

KING EKVATÖR K-1008 Şofben (7500 Watt): Peşin Fiyatı 999,00 TL. Taksitli fiyatı 1.091,00 TL. (Orijinal fiyatı 1.091,00 TL'den indirimli.) 7500 Watt gücü ve üç kademeli ısıtma seçeneğiyle öne çıkıyor.

HOMETECH Elektrikli Yatay Isıtıcı (4400 Watt): Peşin Fiyatı 899,00 TL. Taksitli fiyatı 982,00 TL. Geniş ısıtma kapasitesiyle kış aylarının vazgeçilmezi.

HOMETECH Elektrikli Dikey Isıtıcı (2200 Watt): Peşin Fiyatı 1.399,00 TL. Taksitli fiyatı 1.528,00 TL.

Temizlik Ürünleri:

BLAUPUNKT A25T Vacuumaster Şarjlı Dikey Süpürge: Motor gücü 300W, batarya kapasitesi 2200mAh olan bu dikey süpürge, Peşin Fiyatı 8.999,00 TL'den satılıyor. (Taksitli Fiyatı 9.831,00 TL.) Özellikle şarjlı ve pratik temizlik arayanlar için cazip.

SAREX S211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge: 890 Watt gücünde motoru ve enerji verimliliğiyle dikkat çeken süpürge, Peşin Fiyatı 2.599,00 TL.