TARIM KREDİ MARKET 22-30 Kasım kataloğu 2025 | 2’li paket 179 TL’ye düştü! Isıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık...

Isınma, temizlik ve teknolojik ihtiyaçlara yönelik ürünlerin ağırlıkta olduğu "Fırsat Günleri" broşüründe KING şofbenden BLAUPUNKT şarjlı süpürgeye, HOMETECH ısıtıcılardan NAUTICA kulaklığa kadar pek çok ürün yer aldı. Özellikle kış aylarına girerken ev ekonomisini destekleyecek bu indirimler, 30 Kasım'a kadar raflardaki yerini koruyacak. İşte Tarım Kredi Market'in Kasım ayı aktüel ürünler broşüründeki en dikkat çekici fiyatlar ve fırsatlar listesi...