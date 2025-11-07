Şirketlere kalkan sigorta | Yönetici Sorumluluk poliçesiyle milyarlık risklere karşı tam koruma

Şirketlerin risk yönetim stratejilerinde giderek daha merkezi bir rol üstlenen Yönetici Sorumluluk Sigortası hakkında bilgi veren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, "Yönetici Sorumluluk Sigortası, rekabet hukukuna ilişkin süreçler de dahil olmak üzere, düzenleyici otoritelerin kararları sonrasında yaşanan yasal ve finansal risklere karşı şirketler için ciddi koruma sunabiliyor. Bu sigorta, muhtelif iddialar kapsamında yöneticilerin savunma maliyetlerini ve tazminat taleplerini karşılamaya yönelik güvence sağlıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN