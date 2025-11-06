Kıyıda köşede altını olan baksın! Düştü mü yükseldi mi? 5 Kasım altın fiyatları
Canlı altın fiyatları, yatırımcılar ve birikimini altından yana değerlendiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftaya yatay bir seyirle başlayan sarı metal, hafta ortasına doğru yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki haftanın 4. iş gününde altın fiyatlarında son durum ne? 6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla çeyrek, gram, yarım ve tam altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:13