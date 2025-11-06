Kıyıda köşede altını olan baksın! Düştü mü yükseldi mi? 5 Kasım altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Haftanın dördüncü iş gününde yatırımcılar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftaya sakin başlayan sarı metalde 5 Kasım Perşmbe günü güncel tablo merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Kasım itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte piyasadan son rakamlar.