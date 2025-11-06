PODCAST CANLI YAYIN

Yüzyılın konut devrimi! 81 ilde 500 mahalle konağı inşa edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor! 81 ilde 500 bin konut ve 500 mahalle konağı inşa edilecek. Anaokulundan spor salonuna, sağlık merkezinden taziye evine kadar her şey bu dev projede yer alacak. Mahalle kültürü yeniden canlanacak.

"Yüzyılın konut projesi" olarak da adlandırılan 500 bin konut projesinde başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Tarihi projede gözler uygun maliyetli konutlara çevrilirken, sağlıktan iş hayatına kadar birçok sektörü rahatlatacak asıl dikkat çekici adım ise '500 mahalle konağı' ile atılacak.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)


İÇİNDE YOK YOK

Proje çerçevesinde, yurt genelinde inşa edilecek konutlara ek olarak toplam 500 mahalle konağı da yapılacak. TOKİ eliyle inşa edilecek dev mahalle konaklarının içinde taziye evleri, yaşlı etkinlik odaları ve kafeterya gibi birçok farklı hizmet alanı bulunacak. Konakların bünyesinde 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane de inşa edilecek. Öte yandan planlama kapsamındaki 500 cami de yöresel mimariye uygun şekilde yapılacak. Özellikle 21. yüzyıldaki şehirleşme ile günden güne eriyen mahalle kültürünün, dev konaklar ile yeniden toplum hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

SPOR, SAĞLIK, KÜLTÜR...

Hak sahibi vatandaşlar, güvenli yuvalarına yerleştikten sonra ilk aile sağlık hizmetini mahalle konaklarında almaya başlayacak. Sonrasında gerekiyorsa hastaneye yönlendirilecek. Bir vefat durumunda yine mahalle konağında bulunan taziye evleri kullanılabilecek. Konaklar, iş hayatına devam eden ve çocukları için anaokulu arayan ebeveynleri de rahatlatacak. Spor salonları, kafeteryalar ve sanat merkezleri ile konaklar renkli bir yapıya bürünecek.

500 ANAOKULU YAPILACAK

Aileler çocuklarını mahalle konaklarının içinde yer alan gündüz bakımevlerine yazdırabilecek. Nişan töreni yapmak isteyen çiçeği burnunda çiftler, yine bu proje sayesinde yer arama derdinden kurtulacak. Uzak bir noktadan gelen misafirler ise yine konakların içerisinde bulunan özel misafirhanelerde ağırlanabilecek.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesine başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Vatandaşlar, 81 ili kapsayan projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri ile e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Başvuru bedeli ise 5 bin lira olacak. Kurada çıkmamaları halinde adaylara ödeme iadesi yapılacak.

