KOBİ’lere yeni sigorta limiti! | Devlet destekli ticari alacak sigortasında ciro sınırı değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'de değişiklik yaptı. KOBİ'lere devlet destekli ticari alacak sigortası sunulması için üst sınırı 500 milyon lira olan yurt içi satışlardan elde edilen ciro şartı 1 milyar liraya çıkarıldı. Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamı esas alınıyor. Yapılan düzenlemeyle prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplamanın yapıldığı tabloya 500 milyon 1 lira ve 1 milyar lira arası ciro için vadeye göre prim katsayıları belirlendi. Vadeli satışlar için prim katsayıları 120 güne kadar yüzde 0.17, 180 güne kadar yüzde 0.23, 240 güne kadar yüzde 0.30, 360 güne kadar yüzde 0.45, azami teminat tutarı ise net primin 30 katı oldu.

