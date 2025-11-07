PODCAST CANLI YAYIN

KOBİ’lere yeni sigorta limiti! | Devlet destekli ticari alacak sigortasında ciro sınırı değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’de değişiklik yaptı. KOBİ’lere devlet destekli ticari alacak sigortası sunulması için üst sınırı 500 milyon lira olan yurt içi satışlardan elde edilen ciro şartı 1 milyar liraya çıkarıldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
KOBİ’lere yeni sigorta limiti! | Devlet destekli ticari alacak sigortasında ciro sınırı değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'de değişiklik yaptı. KOBİ'lere devlet destekli ticari alacak sigortası sunulması için üst sınırı 500 milyon lira olan yurt içi satışlardan elde edilen ciro şartı 1 milyar liraya çıkarıldı. Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamı esas alınıyor. Yapılan düzenlemeyle prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplamanın yapıldığı tabloya 500 milyon 1 lira ve 1 milyar lira arası ciro için vadeye göre prim katsayıları belirlendi. Vadeli satışlar için prim katsayıları 120 güne kadar yüzde 0.17, 180 güne kadar yüzde 0.23, 240 güne kadar yüzde 0.30, 360 güne kadar yüzde 0.45, azami teminat tutarı ise net primin 30 katı oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Avrupa'da tadımız yok! Viktoria Plzen: 0-0 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...
İdefix
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soru için joker kullandı!
Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Türk Telekom
Sudan'daki katliam ordusu ateşkese “evet” dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti
Zulüm varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu'dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca
CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı