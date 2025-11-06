Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayına yönelik 7.11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını kaydetti. Engelli ve yaşlıların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş, "Kasım ayında 3.97 milyar lira yaşlı aylığı, 3.14 milyar lira engelli aylığı ödemiş oluyoruz. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı