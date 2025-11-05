PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin gelecek yıl raylara inmesi hedefleniyor

Saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ve saate 225 kilometre hızdaki milli hızlı elektrikli tren seti ile 30 milli elektrikli anahat lokomotifi, TÜRASAŞ'tan temin edilecek. Saatte 225 kilometre hıza sahip, "milli hızlı tren" olarak bilinen projede prototip çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak.

Türkiye, demir yollarındaki millileşme çalışmaları kapsamında gelecek yıl saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ile saatte 225 kilometre hıza sahip milli hızlı tren setini raylara indirecek.

Yerli sanayinin AR-GE, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem aracının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması da amaçlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda kamu alımlarının, raylı sistemlerde yerli üretimi daha etkin destekleyecek şekilde kullanılması sağlanacak, tasarım ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecek.

MİLLİ HIZLI TREN PROJESİNİN PROTOTİP ÇALIŞMALARI GELECEK YIL TAMAMLANACAK

Raylı sistem araçlarının yerli ve milli şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi amacıyla kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde devam eden yerli tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanarak demir yolu sektörünün raylı sistem araç ihtiyacı karşılanacak.

Orta vadede oluşması beklenen talep ve ihtiyaçlar belirlenerek mahalli idareler de dahil olmak üzere yerli raylı sistem araçlarının tedarik edilmesi yönünde gerekli düzenleme ve finansal tedbirler hayata geçirilecek.

160 VE 225 KİLOMETRE HIZINDA 39 MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ TEMİN EDİLECEK

Böylece, saatte 160 kilometre hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ve saate 225 kilometre hızdaki milli hızlı elektrikli tren seti ile 30 milli elektrikli anahat lokomotifi, TÜRASAŞ'tan temin edilecek. Saatte 225 kilometre hıza sahip, "milli hızlı tren" olarak bilinen projede prototip çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak.

Ayrıca "Coco Aks Tertibatlı Milli Lokomotif Platformu Projesi" ve demir yolu bakım aracının tasarım çalışmaları tamamlanarak prototip üretimine başlanacak.

DEMİR YOLU VE DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINA ÖNCELİK

Programa göre, ulaştırma ve lojistik sektöründe çevresel etkilerin ve maliyetlerin en aza indirilmesi ile enerji verimliliğinin artırılması amacıyla demir yolu ve deniz yolu taşımacılığına öncelik verilecek ve demir yollarında devam eden elektrifikasyon çalışmalarıyla uyumlu olacak şekilde "elektrikli çeken araç" sayısı artırılacak.

EKONOMİYE YILLIK YAKLAŞIK 3,5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmalarına başlanmıştı. 15 bin metrekare büyüklüğünde olacak fabrikanın, 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olması, ekonomiye yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

