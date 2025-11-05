Çin'den sürpriz karar: ABD'ye uygulanan ek tarife 1 yıl rafa kalktı

Çin, ABD mallarına yüzde 24'lük ek tarifeyi bir yıllığına daha askıya alırken, yüzde 10'luk vergisini koruyacağını açıkladı.

Devlet Konseyi'nin tarife komisyonun yaptığı açıklamada, bu kararın geçen hafta Başkan Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından alındığını belirtti.

YÜZDE 10'LUK TARİFE UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

Komisyon ayrıca dünyanın en büyük tarım ürünleri alıcısı olan Çin'in, ABD tarım ürünlerine uygulanan yüzde 15'e varan bazı tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren kaldıracağını duyurdu.

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, yüzde 24'lük tarifenin askıya alınması bir yıl sürecek ve bu süre zarfında yüzde 10'luk tarife yürürlükte kalmaya devam edecek.