PODCAST CANLI YAYIN

Black Friday 2025 Ne Zaman Başlayacak? Yılın En Büyük İndirim Haftası İçin Geri Sayım Başladı

Alışveriş tutkunlarının takvimine çoktan işaretlediği büyük indirim dönemi geliyor. “Kara Cuma” olarak bilinen Black Friday 2025 indirimleri için geri sayım resmen başladı.

Giriş Tarihi:
Black Friday 2025 Ne Zaman Başlayacak? Yılın En Büyük İndirim Haftası İçin Geri Sayım Başladı

Her yıl kasım ayının son haftasında düzenlenen bu global alışveriş etkinliği, markaların yılın en büyük kampanyalarını başlattığı dönem olarak öne çıkıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🗓️ BLACK FRIDAY 2025 NE ZAMAN?

Black Friday, her yıl ABD'deki Şükran Günü'nün ertesi günü kutlanıyor ve kısa sürede küresel bir alışveriş festivaline dönüştü. 2025 yılında Black Friday tarihi 28 Kasım Cuma günü olarak belirlendi.

Bu tarih itibarıyla Türkiye'de de birçok e-ticaret platformu ve mağaza dev kampanyalarını başlatacak. Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye, Teknosa, MediaMarkt gibi büyük markaların da özel fırsatlar sunması bekleniyor.

💸 İNDİRİMLER NE KADAR SÜRECEK?

Bu yılki kampanyaların yalnızca tek bir güne sığmayacağı öngörülüyor. 24 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında "Black Week" adıyla genişletilmiş bir indirim dönemi planlanıyor. Bazı markalar ise kasım ayının büyük kısmını kapsayan "Kasım Boyunca İndirim" kampanyalarına şimdiden başladı.

Giyimden elektroniğe, ev eşyasından kozmetiğe kadar pek çok kategoride %70'e varan indirimler uygulanması bekleniyor. Özellikle akıllı telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar ve oyun konsolu gibi yüksek fiyatlı ürünlerde rekor satışların gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

🛍️ TÜKETİCİLERE UYARI: 'GERÇEK İNDİRİMİ' KONTROL EDİN

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sahte indirimlere karşı denetimleri artıracağını açıkladı. Tüketicilere, indirim öncesi fiyatları karşılaştırmaları ve alışveriş yapacakları sitenin güvenilirliğini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

2025’te Temettü Verecek Hisseler Listesi Güncellendi! Borsa İstanbul’da Temettü Heyecanı!2025’te Temettü Verecek Hisseler Listesi Güncellendi! Borsa İstanbul’da Temettü Heyecanı!
2025’te Temettü Verecek Hisseler Listesi Güncellendi! Borsa İstanbul’da Temettü Heyecanı!
Dünyanın petrol zenginleri belli oldu! Zirvede şaşırtan ülke: Tam 303 milyar 200 milyon varil rezerv...Dünyanın petrol zenginleri belli oldu! Zirvede şaşırtan ülke: Tam 303 milyar 200 milyon varil rezerv...
Dünyanın petrol zenginleri belli oldu! Zirvede şaşırtan ülke: Tam 303 milyar 200 milyon varil rezerv...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i belli oldu!
Kuruluş Orhan
TÜGVA'ya iftira ADD'ye sınırsız hizmet emri! İbrahim Beşinci'den Özgür Özel'e sert tepki: "Aktardığınız paraları paylaşın"
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altına kalan işçiler var: Bölgede zamanla yarış
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
Türk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrek
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
Beşiktaş'ın 15 numarasıydı! Futbolu bıraktı dönerci oldu: "Burada bana söven yok"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Flört uygulamasından Dubai’de nikaha! Kim bu Zohran Mamdani? Burç Halife manzaralı “sosyalist” düğün
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız