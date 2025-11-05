Black Friday 2025 Ne Zaman Başlayacak? Yılın En Büyük İndirim Haftası İçin Geri Sayım Başladı

Her yıl kasım ayının son haftasında düzenlenen bu global alışveriş etkinliği, markaların yılın en büyük kampanyalarını başlattığı dönem olarak öne çıkıyor.
🗓️ BLACK FRIDAY 2025 NE ZAMAN?
Black Friday, her yıl ABD'deki Şükran Günü'nün ertesi günü kutlanıyor ve kısa sürede küresel bir alışveriş festivaline dönüştü. 2025 yılında Black Friday tarihi 28 Kasım Cuma günü olarak belirlendi.
Bu tarih itibarıyla Türkiye'de de birçok e-ticaret platformu ve mağaza dev kampanyalarını başlatacak. Trendyol, Hepsiburada, Amazon Türkiye, Teknosa, MediaMarkt gibi büyük markaların da özel fırsatlar sunması bekleniyor.
💸 İNDİRİMLER NE KADAR SÜRECEK?
Bu yılki kampanyaların yalnızca tek bir güne sığmayacağı öngörülüyor. 24 Kasım – 1 Aralık 2025 tarihleri arasında "Black Week" adıyla genişletilmiş bir indirim dönemi planlanıyor. Bazı markalar ise kasım ayının büyük kısmını kapsayan "Kasım Boyunca İndirim" kampanyalarına şimdiden başladı.
Giyimden elektroniğe, ev eşyasından kozmetiğe kadar pek çok kategoride %70'e varan indirimler uygulanması bekleniyor. Özellikle akıllı telefon, televizyon, dizüstü bilgisayar ve oyun konsolu gibi yüksek fiyatlı ürünlerde rekor satışların gerçekleşeceği tahmin ediliyor.