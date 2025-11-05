Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın petrol zenginleri belli oldu! Zirvede şaşırtan ülke: Tam 303 milyar 200 milyon varil rezerv...

Dünyada enerji dengelerini belirleyen petrol rezervleri açıklandı. OPEC verilerine göre 2024 yılında en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülke belli oldu. 303 milyar 200 milyon varillik dev rezerviyle zirvede yer alan ülkeyi Suudi Arabistan ve İran takip etti. Peki listenin ilk sırasında hangi ülke var? İşte dünyanın yeraltı zenginliğiyle öne çıkan petrol devleri listesi...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 12:01
Dünya enerji dengesini şekillendiren petrol rezervlerine ilişkin veriler açıklandı. OPEC'in 2024 raporuna göre kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip ülke belli oldu ve 303 milyar 200 milyon varillik dev rezerviyle zirveye oturdu. Peki dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkeleri hangileri? İşte küresel enerji sahnesinin petrol devleri...

10. Nijerya | 37,3 milyar varil

Afrika kıtasının en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Nijerya, 37 milyar varillik kaynakla kıtanın enerji lideri konumunda.

9. ABD | 45 milyar varil

ABD, 45 milyar varillik rezervle 9. sırada yer alıyor.

8. Birleşik Arap Emirlikleri | 113 milyar varil

BAE, büyük ölçüde petrol gelirine dayalı bir ekonomiye sahip. Birleşik Arap Emirlikleri 113 milyar varil rezerviyle listenin 8. sırasında yer alıyor.

7. Kuveyt | 101,5 milyar varil

Küçük yüzölçümüne rağmen dev enerji kaynaklarıyla dikkat çeken Kuveyt, 100 milyar varilin üzerindeki rezerviyle listede üst sıralarda.