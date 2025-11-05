Dünyanın petrol zenginleri belli oldu! Zirvede şaşırtan ülke: Tam 303 milyar 200 milyon varil rezerv...
Dünyada enerji dengelerini belirleyen petrol rezervleri açıklandı. OPEC verilerine göre 2024 yılında en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülke belli oldu. 303 milyar 200 milyon varillik dev rezerviyle zirvede yer alan ülkeyi Suudi Arabistan ve İran takip etti. Peki listenin ilk sırasında hangi ülke var? İşte dünyanın yeraltı zenginliğiyle öne çıkan petrol devleri listesi...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 12:01