2025’te Temettü Verecek Hisseler Listesi Güncellendi! Borsa İstanbul’da Temettü Heyecanı!

Borsa İstanbul'da temettü alışkanlığı yüksek olan şirketler 2025 yılına ilişkin ödeme planlarını adım adım duyurmaya devam ediyor.

Özellikle çimento, enerji, perakende ve otomotiv hisselerinde yılın ilk çeyreğinden itibaren yoğun bir temettü akışı yaşandı. Sene sonuna yaklaşılırken taksitli ödemeleri devam eden şirketler ve henüz temettü tarihini açıklamayan şirketler yatırımcıların radarında yer alıyor.

Şirket Hisse başı brüt (TL) Net (TL) Tarih Not / Verim*
PLTUR 0,3799795 0,3229825 13 Kasım 2025 2. taksit — %3,01
DURKN 0,0326981 0,0277933 14 Kasım 2025 2. taksit — %0,38
BALSU 0,1762589 0,1498200 14 Kasım 2025 %0,81
ARDYZ 0,0324481 0,0275808 17 Kasım 2025 %0,12
EGPRO 0,50 0,425 20 Kasım 2025 2. taksit — %4,25
KASIM–ARALIK 2025: GÜNDEMDEKİ ÖDEMELER

YIL İÇİNDE TEMETTÜ ÖDEMESİ TAMAMLANAN BÜYÜKLER

  • TUPRS (iki taksit toplamı): brüt 15,2065947 TL — toplam verim %11,40

  • ISMEN: brüt 5,6666666 TL — verim %13,14

  • DOAS: brüt 27,2727272 TL — verim %15,77

  • ULUFA: brüt 0,2909259 TL — verim %8,49

  • AYGAZ: brüt 12,55 TL — verim %8,68

  • TTRAK: brüt 48,4675873 TL — verim %7,24

Bu kalemler, 2025'te "yüksek verim" başlığı altında en çok izlenen ödemeler arasında öne çıktı.

2026'YA SARKAN DUYURULAR VE BEKLENENLER

  • BEGYO 3. ve 4. taksit: 16 Şubat 2026, 15 Nisan 2026

  • "Açıklanmadı" statüsünde kalan dosyalar: PSDTC, VSNMD, GWIND, SDTTR (1–2. taksit), GOLTS, PSGYO, ELİTE, KTSKR, ACSEL, VERTU, VERUS, BORSK. Bu şirketlerde tarih kesinleştikçe takvim güncelleniyor.

TAKSİTLİ ÖDEME, AVANS VE ÖZEL DURUMLAR

  • Taksitli dağıtım: BİM (BIMAS), THYAO, TCELL, LIDER, AVPGY, AYEN gibi şirketlerde yıl içine yayılan birden fazla ödeme gerçekleşti.

  • Temettü avansı: TRCAS 17 Ekim 2025'te temettü avansı açıkladı.

  • Brüt–net farkı: Listede brüt ve net tutarlar ayrı verildi. Stopaj kesintisi sonrası yatırımcıya yansıyacak net rakamlar şirket duyurusunda yer aldığı biçimiyle gösterildi.

YATIRIMCI İÇİN KISA NOTLAR

  • Kayıt tarihi/hesap kesim günü: Temettüden yararlanmak için payın "temettü hak kullanım tarihinden" önceki iş gününde takas süreci de dikkate alınarak elde bulundurulması gerekir.

  • Fiyat ayarlaması: Hak kullanım gününde pay fiyatı, dağıtılan brüt temettü kadar teorik olarak düzeltilir.

  • Verim tek başına yeterli değildir: Temettü verimi; fiyat, kârlılık, temettü politikası ve nakit akışı gibi değişkenlerle birlikte değerlendirilmelidir.

