2025’te Temettü Verecek Hisseler Listesi Güncellendi! Borsa İstanbul’da Temettü Heyecanı!

KASIM–ARALIK 2025: GÜNDEMDEKİ ÖDEMELER
|Şirket
|Hisse başı brüt (TL)
|Net (TL)
|Tarih
|Not / Verim*
|PLTUR
|0,3799795
|0,3229825
|13 Kasım 2025
|2. taksit — %3,01
|DURKN
|0,0326981
|0,0277933
|14 Kasım 2025
|2. taksit — %0,38
|BALSU
|0,1762589
|0,1498200
|14 Kasım 2025
|%0,81
|ARDYZ
|0,0324481
|0,0275808
|17 Kasım 2025
|%0,12