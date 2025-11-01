PODCAST CANLI YAYIN

Yüksek elektrik tüketimine kademeli tarife düzenlemesi

Enerji Bakanlığı, son kaynak tedarik tarifesinde güncelleme yaptı. Aylık 984 TL’nin üzerinde fatura ödeyen yüzde 6’lık kesim yeni kademeye girecek. Kış zamsız geçerken, yüksek gelir grubu Ocak itibarıyla elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yüksek elektrik tüketimine kademeli tarife düzenlemesi

Enerji Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında güncellemeye gitti. Aylık 984 TL ve üzeri elektrik faturası gelenler, kademeye takılacak. 43 milyon abonenin yalnızca 2.5 milyona denk gelen yüzde 6'sı düzenlemeden etkilenecek. Kış ayı zamsız geçecek, geliri yüksek olan Ocak'ta kademeye takılacak. Çok kazanan elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek, dar ve orta gelirli kesim desteklenmeye devam edilecek. Sanayi, kamu ve özel hizmetler için kademe 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Milli yıldızdan Fenerbahçe'ye söz! Transfer için temas kuruldu
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti