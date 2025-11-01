Yüksek elektrik tüketimine kademeli tarife düzenlemesi

Enerji Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında güncellemeye gitti. Aylık 984 TL ve üzeri elektrik faturası gelenler, kademeye takılacak. 43 milyon abonenin yalnızca 2.5 milyona denk gelen yüzde 6'sı düzenlemeden etkilenecek. Kış ayı zamsız geçecek, geliri yüksek olan Ocak'ta kademeye takılacak. Çok kazanan elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek, dar ve orta gelirli kesim desteklenmeye devam edilecek. Sanayi, kamu ve özel hizmetler için kademe 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.