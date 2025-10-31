Kadraj Galeri Kadraj İkon Düğünü nişanı olan dikkat! Bugün altın alsam ne öderim? Gram ve çeyrek düştü mü yükseldi mi? 31 Ekim canlı altın fiyatları

Ekim ayının son gününde yatırımcılar, 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve külçe altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Ekim 2025 Cuma sabahına ait canlı altın fiyatları tablosu...

Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:20
Yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen sarı metalde fiyatlar, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Dolar/TL kuru, ons altın değeri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gram altın ve diğer türlerde anlık değişimler kaydediliyor. İşte piyasada son fiyatlar...

31 EKİM 2025 ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GR)
Alış: 5.408,67
Satış: 5.409,44

22 Ayar Bilezik
Alış: 5.111,86
Satış: 5.196,95

Altın (ONS)
Alış: 4.008,38
Satış: 4.009,01

Altın ($/kg)
Alış: 128.053,00
Satış: 128.071,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 148.315,00
Satış: 148.336,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 36.570,00
Satış: 37.036,00

Yarım Altın
Alış: 18.341,00
Satış: 18.592,00

Çeyrek Altın
Alış: 9.171,00
Satış: 9.302,00