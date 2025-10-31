Düğünü nişanı olan dikkat! Bugün altın alsam ne öderim? Gram ve çeyrek düştü mü yükseldi mi? 31 Ekim canlı altın fiyatları
Ekim ayının son gününde yatırımcılar, 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve külçe altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Peki bugün altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Ekim 2025 Cuma sabahına ait canlı altın fiyatları tablosu...
Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:20