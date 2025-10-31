12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?

PODCAST CANLI YAYIN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi. Buna göre tarifeden kimlerin muaf tutulacağı belli oldu. İşte 12 soruda elektrik tarifesinde yeni limit düzenlemesinin detayları.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

YAKLAŞIK 43 MİLYON ABONE BULUNUYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyon abonenin (tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı) düzenlemeden etkileneceği öngörülüyor.

Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 12 soru ve yanıtları şöyle:

1- Bu uygulamanın amacı nedir?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

2- Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?

200 kilovatsaat civarında.

3- Yeni uygulama hangi elektrik tüketim miktarlarını kapsıyor?

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

4- 333 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

984 lira.

5- Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek?

2025'te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6'sı etkilenmiş olacak.

6- Yeni düzenleme ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

7- Limitin altında tüketim yapan tüketicilere ne kadar devlet desteği sağlanacak?

Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.

8- Toplam elektrik tüketiminin yüzde kaçını uygulamadan etkilenecek aboneler yapıyor?

Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29'una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6'lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29'unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketimine yönelik yeni kararını duyurdu. Buna göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saatin üzerinde olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

9- Bu uygulamadan kimler muaf tutulacak?

AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

10- Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar?

Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

11- Limitin üzerinde tüketim yapan aboneler nasıl belirlenecek?

Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.

12- Limitin üstünde tüketim yapan bir abone limitin altında tüketim yapmaya başladığında devlet desteğinden nasıl faydalanacak?

2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027'de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.

