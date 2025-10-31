12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.
YAKLAŞIK 43 MİLYON ABONE BULUNUYOR
Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyon abonenin (tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı) düzenlemeden etkileneceği öngörülüyor.
Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 12 soru ve yanıtları şöyle:
1- Bu uygulamanın amacı nedir?
Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.
2- Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi ne kadar?
200 kilovatsaat civarında.
3- Yeni uygulama hangi elektrik tüketim miktarlarını kapsıyor?
Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.
4- 333 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?
984 lira.
5- Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek?
2025'te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6'sı etkilenmiş olacak.
6- Yeni düzenleme ne zaman uygulanmaya başlanacak?
Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.
7- Limitin altında tüketim yapan tüketicilere ne kadar devlet desteği sağlanacak?
Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.