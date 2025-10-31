12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketimine yönelik yeni kararını duyurdu. Buna göre, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saatin üzerinde olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29'una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6'lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29'unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

Elektrik faturası (AA)

10- Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar?

Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

11- Limitin üzerinde tüketim yapan aboneler nasıl belirlenecek?

Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.

12- Limitin üstünde tüketim yapan bir abone limitin altında tüketim yapmaya başladığında devlet desteğinden nasıl faydalanacak?

2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027'de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.