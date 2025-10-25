Zeytinin üretim hedefi 2 milyon 450 bin ton

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi. Zeytincilikte bu senenin "yok yılı" olarak tabir edildiğini belirten Tan, "2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu üretim tabii ki geçen yıla göre düşüktür ancak daha önceki 'yok' yıllarına göre yüksektir" dedi.