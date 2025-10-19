PODCAST CANLI YAYIN

Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak

Yaklaşık 6.5 milyon kamu görevlisinin ve emeklisinin Ocak zammı yeni ankete göre yüzde 19.39 beklenirken, üçlü zamla en düşük maaşın memurlarda 61 bin, memur emeklilerinde 28 bin lirayı aşacağı görüldü...

Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak

Memurlar ve memur emeklileri yeni yıla yeni kazançla başlayacak. Yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammına, enflasyon farkı ilave edilecek. Ayrıca bin lira taban aylık artışı da yapılacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

Bunun için ipucu da Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.56 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 19.39'a ulaşacak.

TABAN AYLIK ARTIŞI DA VAR

Anketteki tahmin gerçekleşirse yüzde 19.39'a ulaşan zam oranı ve bin lira taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 296 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 68 liraya çıkacak.

4 BİN 573 TL AİLE YARDIMI


Anketteki tahmin gerçekleşirse memurların aile yardımı da yüzde 19.39 zamlanacak. Çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan 3 bin 176 liraya yükselecek. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 698,56 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 349,28 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 573 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artış toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen ikramiye halen 827,33 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 19.39 olursa 987,75 liraya yükselecek.

EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME


Ocak'ta memur emeklilerinin aylıklarındaki artış her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların ilave ödemesi, artış yüzde 19.39 olursa uzman olmayanlarda 27 bin 942, uzmanlarda 36 bin 325 liraya çıkacak.

