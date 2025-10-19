Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak

Memurlar ve memur emeklileri yeni yıla yeni kazançla başlayacak. Yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammına, enflasyon farkı ilave edilecek. Ayrıca bin lira taban aylık artışı da yapılacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

Bunun için ipucu da Merkez Bankası 'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.94 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.56 çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 19.39'a ulaşacak.

Zamlı memur maaşları listesi (Takvim.com.tr)

TABAN AYLIK ARTIŞI DA VAR



Anketteki tahmin gerçekleşirse yüzde 19.39'a ulaşan zam oranı ve bin lira taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 296 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 68 liraya çıkacak.