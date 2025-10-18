Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç

Yeni vergi paketiyle kira istisnaları daraltılırken, kuyumcu ve galerilere harç getiriliyor, tapu cezaları artırılıyor, BES katkısı yükseltiliyor...
AK Parti, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi için hazırlanan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısıyla vergi kanunları ve bazı kanunlarda değişiklik yapan düzenleme hakkında bilgi verdi.
Teklif şu değişiklikleri içeriyor:
KİRA GELİRİNE DÜZEN
Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. Ancak dar gelirli vatandaşların bundan etkilenmesinin önüne geçiliyor. Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlara istisna devam edecek. 2025 yılı için istisna tutarı 47 bin liraydı. Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i indirilebilecek.
ALIM SATIMDA CEZA ARTIYOR
Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında; gerçek alım satım bedelini göstermeyenlere aradaki farka ilişkin tapu harcının yüzde 25 oranında uygulanan para cezası bir kata (yüzde 100) çıkartılıyor.
BİNDE 2 NOTER HARCI
Sıfır araçların ilk tescil ve ikinci el otomobillerin noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 noter harcı alınacak.
KUYUMCUYA GALERİYE HARÇ
Vergi adaletinin sağlanması için mevcut sistemde harca tabi olmayan kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti, özel sağlık kuruluşları, veteriner, hayvan hastanesi, kıymetli madenler ve havacılık işletmelerinden yıllık harç alınacak.
595 MİLYAR EK BORÇLANMA
2025 yılı için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına, deprem harcamaları ve ilave finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 595 milyar lira ilave yapılacak.