Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi 2025: Evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman ödeme yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan evde bakım desteği ödemeleri ekim ayına girilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Binlerce hak sahibi “Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Evde bakım desteği, engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için verilen sosyal yardım kalemlerinden biri. Bu destek bakımı üstlenen kişilere maddi katkı sağlayarak, engelli bireylerin kurum bakımı yerine kendi evlerinde desteklenmesini amaçlıyor. Yardımın alınabilmesi için engelli bireyin "tam bağımlı" veya "ağır engelli" ibareli sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Ayrıca hane içinde kişi başına düşen gelir miktarının, asgari ücretin üçte ikisinden az olması şartı da aranıyor.

Ekim ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara geçecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 521 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor

Hak sahipleri, ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti kullanılarak, ödeme tarihi ve tutar bilgisine kolayca ulaşmak mümkün. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapılması yeterli oluyor.

Kimler evde bakım desteği alabilir?

Evde bakım desteği yalnızca anne veya babaya değil, bakım sorumluluğunu fiilen üstlenen yakınlara da verilebiliyor. Engelli bireyin eşi, çocukları, kardeşleri, torunları veya bu kişilerin eşleri gibi yakın akrabalar tarafından bakım sağlanıyorsa, yardım bu kişilere ödenebiliyor.

Böylece devlet, hem engelli bireyin kendi sosyal çevresinde desteklenmesini hem de bakım yükünü üstlenen aile fertlerinin ekonomik açıdan güçlendirilmesini hedefliyor.

