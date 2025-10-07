PODCAST CANLI YAYIN

Altında yeni zirve: Onsu da gramı da rekor kırdı

Fed’in faiz indirim beklentileri, ABD’de hükümetin kapanması ve jeopolitik risklerle destek bulan altın, ons başına 3 bin 921 dolarla zirveye çıktı. Gram altın 5 bin 280 liraya ulaşırken, uzmanlar kısa vadeli geri çekilmelerin uzun vadeli yükseliş trendini bozmayacağı görüşünde.

Altın rekorlarına devam ediyor. Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin artan beklentiler, ABD'de hükümetin kapanması sonrasında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi ve jeopolitik risklerin devam edebileceği şüphelerinden destekle rekor üstüne rekor kıran altın, ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Altının onsu dün 3 bin 921 dolar ile yeni zirvesini gördü. Gram altın ise 5 bin 280 liraya kadar çıkarak rekor kırdı. Piyasa stratejisti Ahmad Assiri, "Fed'in faiz indirimine devam etme yolunda olması ve işgücü piyasasındaki zayıflamayla birlikte mevcut ortam güçlü kalmaya devam ediyor.
Ancak, risk-getiri dengesi değişmeye başlıyor gibi görünüyor; bu nedenle kısa vadeli bir geri çekilme, uzun vadeli yükseliş trendi içinde sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir" yorumunu yaptı.

