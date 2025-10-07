TSPB’den yatırımcılara uyarı: WhatsApp ve Telegram’dan tavsiye almayın

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından organize edilen, SPK , Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası , Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açılışta, "Sermaye piyasalarının güvenle işlemesini sağlamak, yatırımcının haklarını korumak ve piyasa aktörleri arasında adil, rekabetçi ve şeffaf yapı tesis etmekle yükümlüyüz. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda etkin denetimler yapıyor, piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz" dedi.

'TÜYO' SÖYLEMINE DIKKAT!

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirterek, şöyle devam etti: "Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor."