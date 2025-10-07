PODCAST CANLI YAYIN

TSPB’den yatırımcılara uyarı: WhatsApp ve Telegram’dan tavsiye almayın

SPK Başkanı Gönül, ‘Piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz’ derken; TSPB Başkanı Karagöz ise ‘WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamalarından tavsiye almayın’ uyarısı yaptı...

Giriş Tarihi:
TSPB’den yatırımcılara uyarı: WhatsApp ve Telegram’dan tavsiye almayın

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından organize edilen, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle başladı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açılışta, "Sermaye piyasalarının güvenle işlemesini sağlamak, yatırımcının haklarını korumak ve piyasa aktörleri arasında adil, rekabetçi ve şeffaf yapı tesis etmekle yükümlüyüz. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda etkin denetimler yapıyor, piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler alıyoruz" dedi.

UZUN VADELİ BAKIN
Sermaye piyasalarında yatırım yapanlara tavsiyelerinin olduğunu söyleyen Gönül, "Kısa vadeli kazançlar peşinde koşmak yerine uzun vadeli bakış açısıyla yatırım yapmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

'TÜYO' SÖYLEMINE DIKKAT!
TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirterek, şöyle devam etti: "Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Savaş suçlusu Netanyahu, soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...