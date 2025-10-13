Fahiş site aidatlarına denetim geliyor

Uzun zamandır tartışma konusu olan fahiş site aidatlarının önüne geçilmesi için üzerinde çalışılan düzenleme Meclis gündemine geliyor. Kat Mülkiyet Kanunu'nda yapılacak değişiklikle denetimsiz site yönetimlerine son verilecek, aidatlara keyfî zam yapılamayacak. Yeni düzenleme kapsamında bakanlığın denetimine tabi tutulacak yönetim şirketleri, yaptıkları harcamaları şeffaf şekilde belgeleyerek kat maliklerine sunacak.

Özellikle kalabalık sitelerin yönetimleri denetime tabi tutulacak. Kat malikleri, ödedikleri aidatların nerelere harcandığını, belgeleri ile takip edebilecek.

Vatandaş da isterse Bakanlıktan denetim talep edebilecek. Ayrıca haksız aidat artışlarına da yaptırım uygulanacak.