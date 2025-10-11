Milyonlara nefes olacak reform: İstihdam seferberliği için düğmeye basıldı! İş dünyasına yeni teşvikler geliyor

Fotoğraf (takvim.com.tr)



EV GENÇLERİ DE GÜNDEMDE Araştırmalara göre, Türkiye 15-24 yaş aralığında "ne eğitimde ne istihdamda" (NEET) genç oranında Avrupa'da açık ara birinci. BETAM'ın raporuna göre, 2024 itibarıyla bu yaş grubunda NEET oranı yüzde 22.9. NEET olgusunun yalnızca işsizlikten kaynaklanmadığı, eğitimden erken kopuş, toplumsal cinsiyet baskıları ve yapısal engellerin de rol oynadığı vurgulandı. Hükümet, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren bu konuda da düzenlemeler yapacak. İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alarak düzenlenecek.

İHRACATÇIYA 52 MİLYAR DOLAR Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda Türk Eximbank'ın ihracat kredilerinin etkinliğine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığına işaret ederek, Türk Eximbank'ın bu yıl için belirledikleri 52 milyar dolar hedefini aşacağına inandıklarını bildirdi. NSosyal hesabından açıklama yapan Bolat, Eximbank'ın geçen yıl 18 bin ihracatçıya toplam 48.7 milyar dolarlık finansman ve sigorta desteği sağladığına işaret etti. Eylül itibarıyla mal ihracatının 269.7 milyar dolara çıktığını vurgulayan Bolat, "Yıl sonu 273.8 milyar dolara ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

MEVZUAT HAZIRLANIYOR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan EKK toplantısı sonrasında, ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışını sağlayacak, istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaların hayata geçirilmesine devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmeye, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmeye ve nitelikli istihdamı artırmaya yönelik mesleki eğitim çalışmaları ve ilave öneriler görüşüldü. Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin sosyal taraflarla diyalog çerçevesinde yürütülen mevzuat hazırlıklarında gelinen aşama ele alındı. İhracattaki son dönem gelişmeleri ve Türk Eximbank'ın ihracat destekleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü bir Türkiye için teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanma kaçınılmaz. Küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkenin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak politikalar uygulanmaya devam edilecek. Ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı hedefine ulaşması için verimlilik artışı sağlayacak, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından olan istihdamı ve istihdamın niteliğini artıracak kapsamlı yapısal politikaların hayata geçirilmesine devam edilecek" denildi.

KİMLER KATILDI? Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.