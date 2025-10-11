PODCAST CANLI YAYIN

Bugün altın alsam ne kadar öderim? 11 Ekim canlı altın fiyatları: GRAM, ÇEYREK, YARIM, ONS...

Altını birikim aracı olarak değerlendirenler piyasadaki son durumu merak ediyor. Sarı metalde hafta başından itibaren hareketli bir seyir gözlemlendi. Peki 11 Ekim 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? İşte altın alış satış fiyatlarında güncel liste...

Bugün altın alsam ne kadar öderim? 11 Ekim canlı altın fiyatları: GRAM, ÇEYREK, YARIM, ONS...

Altını birikim aracı olarak tercih edenler, piyasanın son durumunu merak ediyor. Sarı metal, hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Peki 11 Ekim 2025 Cumartesi günü altın fiyatları ne durumda? Güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 11 Ekim için altın alış ve satış fiyatlarının güncel listesi…

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 5.403,76 5.404,54
22 Ayar Bilezik 5.114,05 5.162,95
Altın (ONS) 4.018,32 4.018,90
Altın ($/kg) 128.534,00 128.553,00
Altın (Euro/kg) 149.398,00 149.420,00
Cumhuriyet Altını 36.477,00 36.875,00
Yarım Altın 18.295,00 18.519,00
Çeyrek Altın 9.147,00 9.257,00
Reşat Altını 36.509,47 36.907,95
Kulplu Reşat Altını 36.511,69 36.910,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.104,81 5.345,84
18 Ayar Altın (TL/Gr) 3.944,74 3.945,31
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.082,65 4.171,36
Kapalıçarşı Ziynet 2,5 89.238,42 90.688,59
Kapalı Çarşı Beşli Altın 180.707,79 184.281,01
Gremse Altın 89.238,42 91.302,86
Ata Altın 36.810,85 37.749,69
Tam Altın 35.695,37 36.409,46
Külçe Altın ($) 132.700,00 132.800,00
Has Altın 5.376,74 5.377,52
Hamit Altın 36.509,47 36.907,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

DOLAR EURO FİYATLARI

