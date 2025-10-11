Bugün altın alsam ne kadar öderim? 11 Ekim canlı altın fiyatları: GRAM, ÇEYREK, YARIM, ONS...

Altını birikim aracı olarak tercih edenler, piyasanın son durumunu merak ediyor. Sarı metal, hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Peki 11 Ekim 2025 Cumartesi günü altın fiyatları ne durumda? Güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 11 Ekim için altın alış ve satış fiyatlarının güncel listesi…